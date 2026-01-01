CockroachDB est une base de données SQL distribuée open source conçue pour survivre aux pannes matérielles et aux interruptions régionales sans compromettre la cohérence. Elle utilise le protocole filaire PostgreSQL, ce qui signifie que les pilotes et outils PostgreSQL existants fonctionnent sans modification de code, tout en offrant un partitionnement automatique, un géo-partitionnement et une réplication multi-régions en arrière-plan.

Le déploiement de CockroachDB sur votre propre VPS vous offre une base de données SQL de qualité production avec des garanties ACID, un basculement automatique et une console de base de données intégrée pour surveiller la santé du cluster, sans le coût ni la complexité des services de base de données cloud gérés. Il est idéal pour les applications qui exigent une disponibilité continue et de solides garanties transactionnelles.