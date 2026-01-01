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Base de données OLAP en colonnes open source conçue pour l'analyse en temps réel sur des milliards de lignes avec une latence de requête de l'ordre de la milliseconde.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ClickHouse

ClickHouse est un système de gestion de base de données colonnaire open source conçu spécifiquement pour le traitement analytique en ligne — exécutant des requêtes d'agrégation sur des milliards de lignes en quelques millisecondes sans cubes précalculés ni vues matérialisées. Développé à l'origine chez Yandex et maintenant maintenu par ClickHouse Inc., il alimente les plateformes d'analyse, les backends d'observabilité et les pipelines d'événements produits dans des entreprises allant des startups à Cloudflare, Uber et eBay.

L'auto-hébergement de ClickHouse sur votre VPS offre aux backends d'applications, aux tableaux de bord analytiques et aux outils d'observabilité une couche de requête haute performance pour les données de journal, les métriques, les événements utilisateur et les charges de travail de séries chronologiques. L'interface utilisateur Play intégrée fournit une interface de requête basée sur un navigateur afin que les analystes puissent écrire du SQL sans installer de client de bureau.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ClickHouse

Stockage en colonnes

La compression par colonne et la disposition sur disque offrent des taux de compression de 10 à 100 fois supérieurs et des requêtes d'agrégation considérablement plus rapides que les bases de données orientées lignes.

Famille de moteurs MergeTree

Les moteurs de table spécialisés pour les séries chronologiques, les données répliquées, les agrégats de sommation et les charges de travail graphiques optimisent le stockage et les requêtes par cas d'utilisation.

Interface utilisateur Play intégrée

Exécutez des requêtes SQL ad hoc directement depuis le navigateur à /play avec coloration syntaxique, historique des requêtes et visualisation des résultats.

Vues matérialisées

Les tables pré-agrégées maintenues de manière incrémentale vous permettent de traiter les requêtes de tableau de bord sur des milliards de lignes avec une latence inférieure à la seconde.

Distribué et répliqué

Prise en charge native du sharding entre les nœuds et de la réplication des tables pour une haute disponibilité sans services de coordination externes.

Pourquoi exécuter ClickHouse sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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