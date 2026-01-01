Déployez CKAN en un clic.
Plateforme de portail de données open source pour la publication, le partage et la découverte d'ensembles de données de recherche et gouvernementaux.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CKAN
CKAN est le principal système de gestion de données open source utilisé par les gouvernements nationaux, régionaux et municipaux, ainsi que par les institutions de recherche, pour alimenter les portails de données publiques. Il combine un catalogue de jeux de données structurés, des schémas de métadonnées riches, un moteur de recherche en texte intégral et un DataStore tabulaire qui expose les fichiers CSV et Excel téléchargés via une API REST interrogeable.
L'auto-hébergement de CKAN sur votre propre VPS vous permet de garder chaque jeu de données, structure organisationnelle et jeton d'API sous votre contrôle, sans frais par jeu de données et sans accès tiers à vos enregistrements. La plateforme est hautement extensible grâce à des centaines de plugins communautaires couvrant la collecte de données, les données spatiales, l'échange DCAT, l'authentification unique et les schémas personnalisés.
Caractéristiques principales de CKAN
Catalogue de jeux de données enrichi
Organisez les jeux de données en groupes et organisations avec des schémas de métadonnées personnalisés, des balises, des licences et un historique de révision complet par ressource.
API DataStore interrogeable
Les fichiers CSV et Excel téléchargés sont chargés dans un DataStore basé sur PostgreSQL qui permet le filtrage, le tri et les requêtes SQL via REST.
Recherche propulsée par Solr
Un index Solr dédié offre une recherche à facettes rapide à travers les titres, les descriptions, les balises et les champs personnalisés, même sur des portails contenant des millions d'enregistrements.
Collecteurs et DCAT
Extraire les métadonnées depuis d'autres points d'accès CKAN, CSW et DCAT pour fédérer les jeux de données entre les institutions sans saisie manuelle.
Autorisations granulaires
Les rôles basés sur l'organisation vous permettent de contrôler qui peut créer, modifier et publier des ensembles de données, avec des états de visibilité publique, privée et de brouillon par ressource.
Pourquoi exécuter CKAN sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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