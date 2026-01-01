Cassandra Reaper est l'outil open-source de facto pour orchestrer les réparations Apache Cassandra sur des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après des pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un flux de travail observable et avec état.

L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison de métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez vous connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.