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Base de données no-code open source et alternative à Airtable pour créer des feuilles de calcul collaboratives, des workflows et des outils internes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Baserow

Baserow est une plateforme no-code open source qui permet aux équipes de créer des bases de données collaboratives, des outils internes et des flux de travail automatisés grâce à une interface de feuille de calcul familière — sans SQL, sans configuration d'infrastructure et sans tarification par enregistrement. Les tables, les types de champs riches, les vues, les formulaires et une API REST en font une alternative pratique à Airtable pour les équipes produit, opérations, marketing et ingénierie.

L'auto-hébergement de Baserow sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, les suivis de projets, les données CRM et les réponses de formulaires au sein de votre infrastructure, au lieu de la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez les limites de stockage, la rétention, les intégrations et l'accès — et vous évitez les frais par utilisateur qui augmentent avec la taille de l'équipe à mesure que votre utilisation croît.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Baserow

Interface utilisateur de tableur

Modifiez les données via une interface de grille familière avec tri, filtrage, regroupement et édition de cellules en ligne qui ressemble à Excel ou Google Sheets.

Types de champs enrichis

Combiner le texte, les nombres, les dates, la sélection simple et multiple, les formules, les pièces jointes, les liens entre les tableaux et les champs de recherche dans un seul schéma.

Plusieurs vues

Visualisez la même table sous forme de grille, de tableau kanban, de calendrier, de galerie ou de formulaire pour prendre en charge différents flux de travail d'équipe sans dupliquer les données.

Formulaires et partage

Publiez des formulaires publics qui écrivent directement dans vos tableaux et partagez des vues en lecture seule ou modifiables avec des collaborateurs extérieurs à votre espace de travail.

API REST et webhooks

Chaque table expose une API REST typée et des déclencheurs de webhook, vous permettant d'intégrer Baserow avec des applications personnalisées, des automatisations et des outils de BI.

Pourquoi exécuter Baserow sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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