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Base de données no-code open source et alternative à Airtable pour créer des feuilles de calcul collaboratives, des workflows et des outils internes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Baserow
Baserow est une plateforme no-code open source qui permet aux équipes de créer des bases de données collaboratives, des outils internes et des flux de travail automatisés grâce à une interface de feuille de calcul familière — sans SQL, sans configuration d'infrastructure et sans tarification par enregistrement. Les tables, les types de champs riches, les vues, les formulaires et une API REST en font une alternative pratique à Airtable pour les équipes produit, opérations, marketing et ingénierie.
L'auto-hébergement de Baserow sur votre propre VPS maintient les dossiers clients, les suivis de projets, les données CRM et les réponses de formulaires au sein de votre infrastructure, au lieu de la base de données d'un fournisseur SaaS. Vous contrôlez les limites de stockage, la rétention, les intégrations et l'accès — et vous évitez les frais par utilisateur qui augmentent avec la taille de l'équipe à mesure que votre utilisation croît.
Caractéristiques principales de Baserow
Interface utilisateur de tableur
Modifiez les données via une interface de grille familière avec tri, filtrage, regroupement et édition de cellules en ligne qui ressemble à Excel ou Google Sheets.
Types de champs enrichis
Combiner le texte, les nombres, les dates, la sélection simple et multiple, les formules, les pièces jointes, les liens entre les tableaux et les champs de recherche dans un seul schéma.
Plusieurs vues
Visualisez la même table sous forme de grille, de tableau kanban, de calendrier, de galerie ou de formulaire pour prendre en charge différents flux de travail d'équipe sans dupliquer les données.
Formulaires et partage
Publiez des formulaires publics qui écrivent directement dans vos tableaux et partagez des vues en lecture seule ou modifiables avec des collaborateurs extérieurs à votre espace de travail.
API REST et webhooks
Chaque table expose une API REST typée et des déclencheurs de webhook, vous permettant d'intégrer Baserow avec des applications personnalisées, des automatisations et des outils de BI.
Pourquoi exécuter Baserow sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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