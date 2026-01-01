Autobase est une alternative open-source aux services de bases de données gérés dans le cloud comme Amazon RDS et Google Cloud SQL, offrant le provisionnement automatisé de clusters PostgreSQL, la configuration de haute disponibilité et la gestion centralisée via une console web intuitive. Avec plus de 4 000 étoiles sur GitHub, il vous permet de provisionner des clusters PostgreSQL prêts pour la production avec basculement automatisé, sauvegardes planifiées et récupération à un instant précis sans maîtriser manuellement une configuration HA complexe.

L'auto-hébergement d'Autobase élimine les coûts horaires récurrents des services de bases de données cloud tout en gardant votre infrastructure de base de données et toutes les données stockées sous votre contrôle total. Le DBDesk Studio intégré offre un accès SQL direct et l'exploration de schémas, et l'API REST permet une gestion programmatique complète — vous offrant la commodité d'une base de données gérée sur votre propre infrastructure.