Déployez Autobase en un clic.
Plateforme Database-as-a-Service open source auto-hébergée pour automatiser le provisionnement et la gestion des clusters PostgreSQL.
Sélectionnez un forfait VPS pour Autobase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Autobase
Autobase est une alternative open-source aux services de bases de données gérés dans le cloud comme Amazon RDS et Google Cloud SQL, offrant le provisionnement automatisé de clusters PostgreSQL, la configuration de haute disponibilité et la gestion centralisée via une console web intuitive. Avec plus de 4 000 étoiles sur GitHub, il vous permet de provisionner des clusters PostgreSQL prêts pour la production avec basculement automatisé, sauvegardes planifiées et récupération à un instant précis sans maîtriser manuellement une configuration HA complexe.
L'auto-hébergement d'Autobase élimine les coûts horaires récurrents des services de bases de données cloud tout en gardant votre infrastructure de base de données et toutes les données stockées sous votre contrôle total. Le DBDesk Studio intégré offre un accès SQL direct et l'exploration de schémas, et l'API REST permet une gestion programmatique complète — vous offrant la commodité d'une base de données gérée sur votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Autobase
Provisionnement de cluster en un clic
Déployez des clusters PostgreSQL entièrement configurés et hautement disponibles via la console web sans écrire manuellement de fichiers de configuration HA ou de playbooks Ansible.
Basculement automatique
Le basculement intégré détecte les défaillances primaires et promeut automatiquement une réplique, minimisant les temps d'arrêt pour les charges de travail de production sans intervention manuelle.
Studio SQL intégré
DBDesk Studio est fourni avec la console, permettant l'exploration de schémas, l'exécution de requêtes et l'exploration de données sans installer de client de base de données séparé.
Sauvegarde et récupération
Planifiez des sauvegardes automatisées et restaurez les clusters à n'importe quel moment, protégeant contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou des erreurs d'application.
Automatisation de l'API REST
Chaque action de gestion est disponible via une API REST, permettant l'intégration avec les pipelines CI/CD, les outils d'infrastructure en tant que code et les scripts d'automatisation personnalisés.
Pourquoi exécuter Autobase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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