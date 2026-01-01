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Plateforme Database-as-a-Service open source auto-hébergée pour automatiser le provisionnement et la gestion des clusters PostgreSQL.

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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
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100 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Autobase

Autobase est une alternative open-source aux services de bases de données gérés dans le cloud comme Amazon RDS et Google Cloud SQL, offrant le provisionnement automatisé de clusters PostgreSQL, la configuration de haute disponibilité et la gestion centralisée via une console web intuitive. Avec plus de 4 000 étoiles sur GitHub, il vous permet de provisionner des clusters PostgreSQL prêts pour la production avec basculement automatisé, sauvegardes planifiées et récupération à un instant précis sans maîtriser manuellement une configuration HA complexe.

L'auto-hébergement d'Autobase élimine les coûts horaires récurrents des services de bases de données cloud tout en gardant votre infrastructure de base de données et toutes les données stockées sous votre contrôle total. Le DBDesk Studio intégré offre un accès SQL direct et l'exploration de schémas, et l'API REST permet une gestion programmatique complète — vous offrant la commodité d'une base de données gérée sur votre propre infrastructure.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Autobase

Provisionnement de cluster en un clic

Déployez des clusters PostgreSQL entièrement configurés et hautement disponibles via la console web sans écrire manuellement de fichiers de configuration HA ou de playbooks Ansible.

Basculement automatique

Le basculement intégré détecte les défaillances primaires et promeut automatiquement une réplique, minimisant les temps d'arrêt pour les charges de travail de production sans intervention manuelle.

Studio SQL intégré

DBDesk Studio est fourni avec la console, permettant l'exploration de schémas, l'exécution de requêtes et l'exploration de données sans installer de client de base de données séparé.

Sauvegarde et récupération

Planifiez des sauvegardes automatisées et restaurez les clusters à n'importe quel moment, protégeant contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou des erreurs d'application.

Automatisation de l'API REST

Chaque action de gestion est disponible via une API REST, permettant l'intégration avec les pipelines CI/CD, les outils d'infrastructure en tant que code et les scripts d'automatisation personnalisés.

Pourquoi exécuter Autobase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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