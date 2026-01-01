Déployez ArcadeDB en un clic.
Base de données multi-modèle haute performance prenant en charge les données de graphe, de document, clé-valeur, de séries chronologiques et vectorielles dans un seul moteur.
Sélectionnez un forfait VPS pour ArcadeDB
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ArcadeDB
ArcadeDB est un moteur de base de données multi-modèle open source conçu pour des performances extrêmes sur divers modèles de données. Contrairement aux bases de données mono-modèle qui vous obligent à choisir entre des structures de graphes, de documents ou relationnelles, ArcadeDB les gère toutes nativement — stockant et interrogeant les relations de graphes, les collections de documents, les paires clé-valeur, les séries temporelles, les embeddings vectoriels et les données géospatiales au sein d'un moteur unique avec une conformité ACID complète.
Créé par le fondateur d'OrientDB, ArcadeDB est construit en Java de bas niveau optimisé pour une collecte de déchets minimale, permettant des millions d'opérations d'enregistrement par seconde. L'interface web intégrée d'ArcadeDB Studio offre l'exécution de requêtes, la gestion de schémas et la visualisation de graphes — aucun outil client séparé n'est requis après le déploiement.
Caractéristiques principales de ArcadeDB
Moteur de données multi-modèles
Stockez et interrogez des données de graphe, de document, de clé-valeur, de séries temporelles et vectorielles au sein d'une base de données unique sans changer d'outils ni synchroniser des stockages séparés.
Sept langages de requête
Interrogez à l'aide de SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, ou du protocole Redis — utilisez le langage qui correspond à votre modèle de données.
ArcadeDB Studio
Interface web intégrée pour exécuter des requêtes, gérer les schémas, visualiser les données graphiques et administrer la base de données sans outils clients externes.
Recherche de similarité vectorielle
Stockage natif d'embeddings vectoriels et recherche de similarité pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique, en parallèle avec vos données opérationnelles.
ACID à l'échelle
Transactions entièrement conformes à ACID traitant des millions d'enregistrements par seconde, des déploiements Raspberry Pi embarqués aux clusters multi-nœuds.
Pourquoi exécuter ArcadeDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.