Jusqu'à 69% de réduction sur ArangoDB

Déployez ArangoDB en un clic.

Base de données multi-modèles native prenant en charge les graphes, les documents et les données clé-valeur via un langage de requête unifié unique.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
62,99  MAD /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez ArangoDB en un clic.

Sélectionnez un forfait VPS pour ArangoDB

63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
82,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99  MAD
113,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99  MAD
227,99  MAD /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ArangoDB

ArangoDB est une base de données multi-modèle native et open source qui gère les graphes, les documents et les données clé-valeur au sein d'un moteur unique. Contrairement aux bases de données spécialisées qui vous enferment dans un seul modèle de données, ArangoDB vous permet de mélanger les modèles dans une seule requête en utilisant AQL (ArangoDB Query Language), éliminant ainsi la surcharge liée à la maintenance de systèmes distincts pour différents types de données.

L'auto-hébergement d'ArangoDB vous donne un contrôle total sur vos données, votre schéma et l'optimisation des performances, sans frais de licence ni limites d'utilisation. Son interface web intégrée offre une exploration visuelle des graphes, l'exécution de requêtes, la gestion des collections et la surveillance du serveur sans aucun outil supplémentaire.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ArangoDB

Requêtes multi-modèles

Interrogez des graphes, des documents et des données clé-valeur ensemble dans une seule instruction AQL sans avoir à joindre des bases de données distinctes.

Parcours de graphe

Parcourez les relations entre des millions de nœuds connectés grâce à des algorithmes de graphe natifs, y compris le chemin le plus court, les k-chemins les plus courts et la correspondance de motifs.

Interface web intégrée

Gérez les collections, exécutez des requêtes, visualisez des graphiques et surveillez les performances du serveur depuis un tableau de bord accessible via un navigateur sur le port 8529.

Schéma flexible

Stockez des documents JSON sans schéma ou appliquez une structure par collection, en vous adaptant aux exigences de données évolutives sans migrations.

AQL Puissance

Le langage de requête ArangoDB combine les traversées de graphes, le filtrage de documents et les agrégations dans une syntaxe expressive et lisible, proche du SQL.

Pourquoi exécuter ArangoDB sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déployez localement. Propulsez à l'international.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Déployez localement. Propulsez à l'international.

Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

Testez notre service en toute sérénité grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre politique de remboursement.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

ArcadeDB

ArcadeDB

Base de données multi-modèle pour les données de graphe, de document, clé-valeur et de séries temporelles

Déployer
Autobase

Autobase

Plateforme DBaaS open source auto-hébergée pour l'automatisation de PostgreSQL

Déployer
Baserow

Baserow

Base de données no-code open source et alternative à Airtable pour les équipes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.