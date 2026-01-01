Déployez Aptabase en un clic.
Plateforme d'analyse open source, axée sur la confidentialité, pour applications mobiles, de bureau et web, avec une intégration SDK légère.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Aptabase
Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi d'événements basé sur des SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et plus encore, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée montrant ce que les utilisateurs font réellement à l'intérieur de votre application, sans cookies, empreintes numériques ou suivi inter-sites.
L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS conserve toutes les données analytiques sur votre propre infrastructure, ce qui simplifie la conformité au RGPD et élimine la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.
Caractéristiques principales de Aptabase
Suivi des événements SDK
Instrumentez votre application avec un seul appel SDK pour suivre les événements nommés et les propriétés sur toutes les plateformes sans configuration complexe.
Confidentialité par conception
Aucun cookie, aucune empreinte numérique et aucun suivi intersite — entièrement conforme au RGPD et aux réglementations en matière de confidentialité, dès la première utilisation.
SDKs multiplateformes
Les SDK officiels pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri, et plus encore couvrent toutes les principales plateformes de développement d'applications.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez les événements et l'activité des utilisateurs en temps réel grâce à un tableau de bord épuré et minimaliste qui met en évidence l'essentiel sans superflu.
Pleine propriété des données
Toutes les données analytiques restent sur votre VPS — pas de verrouillage propriétaire, pas de tarification par événement, et aucune plateforme tierce ne reçoit vos données utilisateur.
Pourquoi exécuter Aptabase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.