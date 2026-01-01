Déployez Apache IoTDB en une installation en un clic.
Base de données de séries chronologiques IoT industriel assurant une ingestion à haut débit, des requêtes ultra-rapides et une compression ultra-élevée en périphérie.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache IoTDB
Apache IoTDB est une base de données de séries temporelles spécialement conçue pour l'Internet des objets, conçue dès le départ pour les charges de travail IoT industrielles où des milliards de points de données arrivent chaque jour depuis des millions de capteurs. Son format TsFile léger et colonnaire atteint des taux de compression que les bases de données relationnelles typiques ne peuvent pas égaler, tandis que les requêtes analytiques en moins d'une seconde et un schéma de dispositif basé sur un arbre modélisent la façon dont l'équipement industriel réel est réellement structuré.
L'auto-hébergement d'Apache IoTDB sur votre VPS offre aux projets de fabrication, d'énergie, de transport et de villes intelligentes un backend de télémétrie privé qui s'intègre nativement avec Grafana, Spark, Flink, Kafka et MQTT — sans payer de frais par métrique et sans envoyer de données de capteurs à des clouds tiers.
Caractéristiques principales de Apache IoTDB
Stockage colonnaire TsFile
Un format de stockage en colonnes dédié, optimisé pour les données de séries chronologiques, offre des taux de compression allant jusqu'à 20:1 par rapport aux bases de données traditionnelles.
Ingestion à haut débit
Gère des millions d'écritures par seconde provenant d'appareils IoT à faible consommation, en utilisant un arbre de fusion structuré en journal conçu pour les charges de travail intensives en écriture.
Schéma de dispositif arborescent
Le modèle de chemin hiérarchique reflète la manière dont les usines et les flottes organisent les capteurs, avec des jokers flous pour les requêtes d'agrégation inter-appareils.
Prise en charge native du protocole
L'ingestion JDBC, Thrift RPC, REST API V2 et MQTT permet à tout appareil, tableau de bord ou outil d'analyse de se connecter sans adaptateurs personnalisés.
Grafana et Spark prêts
Les connecteurs officiels pour Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka et Hadoop transforment IoTDB en un backend de séries temporelles prêt à l'emploi pour les pipelines existants.
Pourquoi exécuter Apache IoTDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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