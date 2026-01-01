VPS는 CPU, 메모리 및 디스크 프로파일을 선택하여 사용량이 증가함에 따라 확장할 수 있기 때문에 DeepSeek Harness에 적합합니다. systemd 또는 Docker와 같은 도구를 사용하여 Harness 프로세스를 감독하고 스냅샷 및 백업을 사용하여 복구하고 서버를 모델 엔드포인트 근처의 영역에 배치하여 API 호출의 지연 시간을 최소화할 수 있습니다.