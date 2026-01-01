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Deepseek Harness

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Deepseek 하네스

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2 년간 ₩44,909/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
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8 vCPU 코어
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AMD EPYC 프로세서
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더 깊은 분석을 위한 똑똑한 워크플로

Deepseek Harness 는 모든 기능이 플러그인으로 구성된 오픈 소스 프레임워크입니다. 모델, 도구, 기술, 심지어 다른 코딩 에이전트도 교환 및 recompose할 수 있으므로 코어를 만지지 않고 AI 에이전트가 어떻게 구축되고 실행되는지에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

VPS에서 Deepseek Harness를 실행하면 리소스에 대한 완전한 제어를 유지하고 용량을 프로젝트 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 이 설정은 다중 분석을 위한 일관된 성능을 지원하며 시간에 따라 워크로드를 안전하게 관리할 수 있습니다.
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Deepseek 하네스

Deepseek Harness에 필요한 모든 것

Deepseek Harness 에이전트에게 전용 리소스를 제공하여 필요한 성능과 제어력을 갖춘 더 무거운 워크로드를 실행할 수 있습니다.

고급 보안

악성코드 스캐너로 악성 파일을 탐지하세요. DDoS 공격 방지 및 내장 방화벽으로 서버를 안전하게 보호하세요. 전용 IP 주소로 웹사이트 접속을 제어하세요.

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최고 수준의 성능

귀하의 서버는 AMD EPYC 프로세서와 NVMe SSD 스토리지를 기반으로 작동하며, 300Mb/s의 대역폭을 제공합니다. 더 많은 VPS 리소스가 필요하시면 언제든지 몇 번의 클릭만으로 업그레이드할 수 있습니다.

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완전한 통제권과 탈출구

원하는대로 Deepseek Harness를 완전한 루트 액세스로 구성하십시오. 주요 변경을 수행하기 전에 무료 수동 스냅샷을 찍으십시오. 만약 어떤 경우에도 최신 무료 자동 백업을 사용하여 데이터를 복원하십시오.

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지역별 배포. 글로벌 도달 범위

사용자 위치와 최대한 가까운 서버 위치를 선택하여 로딩 속도를 향상시키세요. 당사는 북미, 유럽, 아시아 및 남미 전역에 데이터 센터를 보유하고 있습니다.

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Deepseek Harness를 신뢰할 수 있습니다.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 받을 수 있었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Noel
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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 탄탄한 느낌입니다.

Omkar
Omkar

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
Sylvain

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Herriman
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Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.

Martin K
Martin K

회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 다양한 가격대의 상품을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.

Kodee로 더욱 효율적으로 일하세요

Kodee는 친절한 AI 비서로서 VPS 관련 질문에 답변해 드립니다.

AI 에이전트는 추가 비용 없이 항상 활성화되어 있으며 모든 VPS 관리 작업을 지원합니다. 오류 수정, 방화벽 업데이트 또는 데이터 관리 등 어떤 작업이든 AI 에이전트는 간단한 프롬프트를 안정적인 서버 운영으로 전환하여 프로세스를 간소화하고 시간을 절약해 줍니다.
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30일 환불 보장

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Deepseek Harness VPS FAQ

Deepseek Harness 서비스에 대한 자주 묻는 질문에 대한 답변을 얻으십시오.
DeepSeek Harness 는 AI 에이전트, 특히 코딩 및 자동화 워크플로우를 위한 플러그인 기반 런타임을 제공하는 오픈 소스 에이전트 가네스입니다. VPS에서 웹 또는 터미널 UI를 실행하고, DeepSeek와 같은 LLM 공급자를 연결하고, 코드 편집, 프로젝트 재구성, 데이터 처리 및 기타 에이전트 기반 워크플로우와 같은 작업을 위한 플러그인을 조정할 수 있습니다.
VPS에서 DeepSeek Harness를 실행하면 에이전트 환경이 항상 활성화되므로 노트북이 오프라인 상태인 경우에도 장기 작업과 백그라운드 워크플로우가 지속될 수 있습니다. VPS는 구성, 플러그인 및 워크플로우를 하나의 액세스 가능한 위치에 중앙 집중화하여 여러 장치에서 에이전트에 액세스하거나 안전한 연결을 통해 팀원과 협업할 경우 유용합니다.
VPS를 사용하면 일반적으로 루트 또는 sudo 액세스 권한이 있습니다. 따라서 전체 DeepSeek Harness 스택을 제어할 수 있습니다. Node.js 버전, 환경 변수, 방화벽 규칙, 프로세스 관리자 및 스토리지 레이아웃. Git 소스의 플러그인을 관리하고, 사용자 지정 도구와 모델 엔드포인트를 연결하고, shell, cron, Docker 또는 다른 워크플로우와 일치하는 오케스트레이션 도구를 사용하여 스크립트 시스템 수준의 자동화 기능을 사용합니다.
VPS는 CPU, 메모리 및 디스크 프로파일을 선택하여 사용량이 증가함에 따라 확장할 수 있기 때문에 DeepSeek Harness에 적합합니다. systemd 또는 Docker와 같은 도구를 사용하여 Harness 프로세스를 감독하고 스냅샷 및 백업을 사용하여 복구하고 서버를 모델 엔드포인트 근처의 영역에 배치하여 API 호출의 지연 시간을 최소화할 수 있습니다.
이 설정은 코딩 및 자동화 프로젝트를 위해 지속적이고 공유되는 AI 가스널을 원하는 개발자, 데이터 실무자 및 소규모 팀에게 이상적입니다. 또한 여러 컴퓨터에서 자주 작업하거나 실험을 위해 재현 가능한 환경이 필요하거나 시간이 지남에 따라 플러그인과 새로운 워크플로우로 진화할 수 있는 맞춤형 에이전트 작업 공간을 호스팅하려는 강력한 사용자에게 적합합니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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