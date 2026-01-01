होस्टिंगर पार्टनर प्रोग्राम

अपनी एजेंसी के राजस्व और प्रतिष्ठा को बढ़ाएं

होस्टिंगर एजेंसी डायरेक्टरी में अपनी पहचान बनाएं
अपने ग्राहकों के अनुबंध नवीनीकरण पर आवर्ती कमीशन अर्जित करें
होस्टिंगर पार्टनर बैज के साथ विश्वास बनाएं
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साझेदार लाभ जो आपकी एजेंसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं

और कमाओ

नियमित कमीशन अर्जित करें

हर रेफरल को निरंतर आय में बदलें। नए रेफरल पर 20% और मौजूदा ग्राहकों के नवीनीकरण, क्रॉस-सेल और अपग्रेड पर 10% कमाएँ।

नियमित कमीशन अर्जित करें
ग्राहकों की संख्या बढ़ाएँ

एजेंसी डायरेक्टरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं

होस्टिंगर एजेंसी डायरेक्टरी में अपनी एजेंसी का प्रदर्शन करें और संभावित ग्राहकों को आपकी सेवाओं के बारे में जानने में मदद करें।

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विशेष रेफरल ऑफर

Hostinger में आपके द्वारा लाए गए ग्राहकों के साथ साझा करने के लिए विशेष रेफरल कूपन प्राप्त करें।

होस्टिंगर के साथ सह-विपणन

संभावित ग्राहकों के साथ साझा करने और बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए एक सह-ब्रांडेड रेफरल लैंडिंग पेज प्राप्त करें।

एजेंसी होस्टिंग पर 20% की छूट

अपने पार्टनर्स को मिलने वाली 20% की विशेष छूट के साथ एजेंसी होस्टिंग के लिए कम भुगतान करें।
ये कैसे काम करता है?

तीन चरणों में शुरू करें

01

एक मिनट में आवेदन करें

अपने होस्टिंगर खाते में लॉग इन करें, एजेंसी हब पर जाएं और पार्टनर प्रोग्राम पंजीकरण के चरणों को पूरा करें।
02

अनुमोदन प्राप्त करें

हमारी सहयोगी टीम आपके आवेदन की समीक्षा करती है और आमतौर पर दो कार्य दिवसों के भीतर आपको शीघ्रता से काम पर रखने में मदद करती है।
03

विकास करो और कमाओ

नियमित कमीशन कमाना शुरू करें, अपना होस्टिंगर पार्टनर बैज प्राप्त करें और एजेंसी डायरेक्टरी में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करें।
विश्वास कायम करें

अपने ग्राहकों को दिखाएं कि आप एक भरोसेमंद होस्टिंगर पार्टनर हैं।

Hostinger द्वारा आधिकारिक रूप से सत्यापित हों
अपनी वेबसाइट पर बैज प्रदर्शित करें
संभावित ग्राहकों को अपनी एजेंसी पर अधिक भरोसा दिलाएं।
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सिर्फ हमारी बात पर भरोसा मत करो

देखें कि दुनिया भर के ग्राहक होस्टिंगर के साथ अपने अनुभव के बारे में क्या कहते हैं।

"सपोर्ट प्रदान करते समय हम अपने इंजीनियरों के लिए होस्टिंगर को एक मानक के रूप में मानते हैं।"

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

नोहमा के सह-संस्थापक

"मैं होस्टिंग, डोमेन नाम और एसएसएल प्रमाणपत्र को एक ही जगह से प्रबंधित कर सकता था, जो वास्तव में बहुत अच्छा था।"

Owen Phillips

Owen Phillips

लोहार

“Hostinger अब तक का सबसे बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। सपोर्ट शानदार है और कीमतें बेजोड़ हैं।”

Jordi Robert

Jordi Robert

विपणन विशेषज्ञ

“मैं अपने ग्राहकों को होस्टिंगर पर माइग्रेट करने की सलाह दे रहा हूं। सब कुछ आसान है, और नए फीचर्स लगातार आते रहते हैं।”

Anna Franques

Anna Franques

डिजिटल डिज़ाइनर और डेवलपर

"होस्टिंगर के सरल डैशबोर्ड की बदौलत, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को खुद ही मैनेज कर सकते हैं।"

Elise Hernaez

Elise Hernaez

व्यवसाय के मालिक

"सपोर्ट प्रदान करते समय हम अपने इंजीनियरों के लिए होस्टिंगर को एक मानक के रूप में मानते हैं।"

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

नोहमा के सह-संस्थापक

"मैं होस्टिंग, डोमेन नाम और एसएसएल प्रमाणपत्र को एक ही जगह से प्रबंधित कर सकता था, जो वास्तव में बहुत अच्छा था।"

Owen Phillips

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लोहार

“Hostinger अब तक का सबसे बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। सपोर्ट शानदार है और कीमतें बेजोड़ हैं।”

Jordi Robert

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विपणन विशेषज्ञ

“मैं अपने ग्राहकों को होस्टिंगर पर माइग्रेट करने की सलाह दे रहा हूं। सब कुछ आसान है, और नए फीचर्स लगातार आते रहते हैं।”

Anna Franques

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डिजिटल डिज़ाइनर और डेवलपर

"होस्टिंगर के सरल डैशबोर्ड की बदौलत, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को खुद ही मैनेज कर सकते हैं।"

Elise Hernaez

Elise Hernaez

व्यवसाय के मालिक

पार्टनर प्रोग्राम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

होस्टिंगर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

यह प्रोग्राम उन वेब प्रोफेशनल्स के लिए है जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं – फ्रीलांसर, वेब एजेंसियां ​​और मार्केटिंग एजेंसियां ​​सभी के लिए खुला है। आप अर्ली ऐक्सेस में हैं, और स्वीकृत होने के लिए आपको निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

  • Hostinger पर 10 से अधिक वेबसाइट्स होस्ट करें
  • आपकी सेवाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी वाली एक प्रोफेशनल वेबसाइट मौजूद हो
  • एक ऐसे प्रोफेशनल ईमेल का उपयोग करें जो आपके कंपनी डोमेन से मेल खाता हो (Gmail, Yahoo और अन्य सामान्य प्रदाता स्वीकार नहीं किए जाएंगे)
  • एक ऐसा कंपनी नाम हो जिसकी बुनियादी वेब उपस्थिति के माध्यम से पुष्टि की जा सके
  • एक प्रामाणिक कंपनी विवरण प्रस्तुत करें, जो कहीं और से कॉपी न किया गया हो
  • Hostinger पर दुरुपयोग के लिए निलंबन का कोई इतिहास न हो
  • ऐसे मार्केट में काम करें जिसे Hostinger ने स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया है
आवेदन करने के लिए, आपको hPanel → Agency Hub → Partner Program पर जाना होगा। आवेदन की समीक्षा के बाद ही उसे मंज़ूरी दी जाएगी।
पार्टनर प्रोग्राम एक गहरा और दीर्घकालिक संबंध है। आपको एक सार्वजनिक प्रोफ़ाइल, संभावित ग्राहकों की सीधी आमद और ऐसे लाभ मिलते हैं जो होस्टिंगर में अधिक ग्राहकों को लाने के साथ बढ़ते जाते हैं।
  • एजेंसी डायरेक्टरी में सूचीबद्ध होने की क्षमता
  • पहली खरीदारी पर ही नहीं, बल्कि क्रॉस-सेल्स और नवीनीकरण पर आवर्ती कमीशन
  • आपके एजेंसी हब डैशबोर्ड पर इनबाउंड लीड्स की डिलीवरी
  • सह-ब्रांडेड रेफरल लैंडिंग पेज और रेफरल कूपन
  • आपके द्वारा लाए गए ग्राहकों के लिए विशेष रेफरल ऑफर
  • नई खरीदारी पर एजेंसी होस्टिंग पर 20% की छूट
  • आपकी अपनी वेबसाइट के लिए पार्टनर बैज
  • प्राथमिकता तकनीकी सहायता
नहीं। मूल्य निर्धारण, कार्यक्षेत्र और वितरण का निर्णय आपके और ग्राहक के बीच होगा।

अनुमोदित पार्टनर्स को hPanel में एक समर्पित रेफरल डैशबोर्ड मिलता है (एजेंसी हब → रेफरल → मेरी कमाई → क्लाइंट्स)। इसमें सभी रेफर किए गए क्लाइंट्स को कमीशन विवरण के साथ दिखाया जाता है — योग्य, अनुमोदित, रेफर किए गए उत्पाद और संपूर्ण इवेंट इतिहास — प्रत्येक क्लाइंट पर क्लिक करके यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जी हां। पार्टनर का दर्जा बनाए रखने के लिए, आपको होस्टिंगर के रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से कम से कम $100 का राजस्व लाना होगा। इस सीमा से कम राजस्व लाने पर आपका खाता प्रोग्राम से हटाए जाने का खतरा हो सकता है।
जी हां, hPanel में Agency Hub के माध्यम से कभी भी। आपकी डायरेक्टरी प्रोफाइल हटा दी जाएगी और आने वाली लीड्स बंद हो जाएंगी।

एक भरोसेमंद भागीदार बनें

होस्टिंगर पार्टनर प्रोग्राम के लिए आवेदन करें और ग्राहकों को आकर्षित करने, नियमित कमीशन कमाने और विश्वसनीयता बनाने के नए तरीके खोजें।

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