अपनी एजेंसी के राजस्व और प्रतिष्ठा को बढ़ाएं
साझेदार लाभ जो आपकी एजेंसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं
नियमित कमीशन अर्जित करें
हर रेफरल को निरंतर आय में बदलें। नए रेफरल पर 20% और मौजूदा ग्राहकों के नवीनीकरण, क्रॉस-सेल और अपग्रेड पर 10% कमाएँ।
एजेंसी डायरेक्टरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं
होस्टिंगर एजेंसी डायरेक्टरी में अपनी एजेंसी का प्रदर्शन करें और संभावित ग्राहकों को आपकी सेवाओं के बारे में जानने में मदद करें।
विशेष रेफरल ऑफर
होस्टिंगर के साथ सह-विपणन
एजेंसी होस्टिंग पर 20% की छूट
तीन चरणों में शुरू करें
एक मिनट में आवेदन करें
अनुमोदन प्राप्त करें
विकास करो और कमाओ
सिर्फ हमारी बात पर भरोसा मत करो
"सपोर्ट प्रदान करते समय हम अपने इंजीनियरों के लिए होस्टिंगर को एक मानक के रूप में मानते हैं।"
"मैं होस्टिंग, डोमेन नाम और एसएसएल प्रमाणपत्र को एक ही जगह से प्रबंधित कर सकता था, जो वास्तव में बहुत अच्छा था।"
“Hostinger अब तक का सबसे बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। सपोर्ट शानदार है और कीमतें बेजोड़ हैं।”
“मैं अपने ग्राहकों को होस्टिंगर पर माइग्रेट करने की सलाह दे रहा हूं। सब कुछ आसान है, और नए फीचर्स लगातार आते रहते हैं।”
"होस्टिंगर के सरल डैशबोर्ड की बदौलत, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को खुद ही मैनेज कर सकते हैं।"
"सपोर्ट प्रदान करते समय हम अपने इंजीनियरों के लिए होस्टिंगर को एक मानक के रूप में मानते हैं।"
"मैं होस्टिंग, डोमेन नाम और एसएसएल प्रमाणपत्र को एक ही जगह से प्रबंधित कर सकता था, जो वास्तव में बहुत अच्छा था।"
“Hostinger अब तक का सबसे बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। सपोर्ट शानदार है और कीमतें बेजोड़ हैं।”
“मैं अपने ग्राहकों को होस्टिंगर पर माइग्रेट करने की सलाह दे रहा हूं। सब कुछ आसान है, और नए फीचर्स लगातार आते रहते हैं।”
"होस्टिंगर के सरल डैशबोर्ड की बदौलत, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को खुद ही मैनेज कर सकते हैं।"
पार्टनर प्रोग्राम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन आवेदन कर सकता है?
यह प्रोग्राम उन वेब प्रोफेशनल्स के लिए है जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं – फ्रीलांसर, वेब एजेंसियां और मार्केटिंग एजेंसियां सभी के लिए खुला है। आप अर्ली ऐक्सेस में हैं, और स्वीकृत होने के लिए आपको निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा:
- Hostinger पर 10 से अधिक वेबसाइट्स होस्ट करें
- आपकी सेवाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी वाली एक प्रोफेशनल वेबसाइट मौजूद हो
- एक ऐसे प्रोफेशनल ईमेल का उपयोग करें जो आपके कंपनी डोमेन से मेल खाता हो (Gmail, Yahoo और अन्य सामान्य प्रदाता स्वीकार नहीं किए जाएंगे)
- एक ऐसा कंपनी नाम हो जिसकी बुनियादी वेब उपस्थिति के माध्यम से पुष्टि की जा सके
- एक प्रामाणिक कंपनी विवरण प्रस्तुत करें, जो कहीं और से कॉपी न किया गया हो
- Hostinger पर दुरुपयोग के लिए निलंबन का कोई इतिहास न हो
- ऐसे मार्केट में काम करें जिसे Hostinger ने स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया है
मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ?
यह रेफरल प्रोग्राम से किस प्रकार भिन्न है?
साझेदारों को क्या लाभ मिलते हैं?
- एजेंसी डायरेक्टरी में सूचीबद्ध होने की क्षमता
- पहली खरीदारी पर ही नहीं, बल्कि क्रॉस-सेल्स और नवीनीकरण पर आवर्ती कमीशन
- आपके एजेंसी हब डैशबोर्ड पर इनबाउंड लीड्स की डिलीवरी
- सह-ब्रांडेड रेफरल लैंडिंग पेज और रेफरल कूपन
- आपके द्वारा लाए गए ग्राहकों के लिए विशेष रेफरल ऑफर
- नई खरीदारी पर एजेंसी होस्टिंग पर 20% की छूट
- आपकी अपनी वेबसाइट के लिए पार्टनर बैज
- प्राथमिकता तकनीकी सहायता
क्या होस्टिंगर मेरे द्वारा क्लाइंट के लिए किए जाने वाले काम में शामिल है?
मैं रेफर किए गए ग्राहकों और कमीशन को कैसे ट्रैक करूँ?
अनुमोदित पार्टनर्स को hPanel में एक समर्पित रेफरल डैशबोर्ड मिलता है (एजेंसी हब → रेफरल → मेरी कमाई → क्लाइंट्स)। इसमें सभी रेफर किए गए क्लाइंट्स को कमीशन विवरण के साथ दिखाया जाता है — योग्य, अनुमोदित, रेफर किए गए उत्पाद और संपूर्ण इवेंट इतिहास — प्रत्येक क्लाइंट पर क्लिक करके यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।