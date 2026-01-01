אתם יכולים להתחיל לבנות את הפרויקט שלכם באמצעות כל תבנית של Hostinger בחינם, ללא צורך בכרטיס אשראי. עם זאת, תצטרכו לשדרג לתוכנית בתשלום כשתהיו מוכנים לפרסם את הפרויקט שלכם אונליין.

בהתאם לתבנית שתבחרו, תוכניות מתחילות ב-⁦11.99⁩₪/חודש עבור תבניות שנבנו עם בונה האתרים בשיטת גרור-ושחרר, או ב-⁦25.99⁩₪/חודש עבור תבניות המופעלות על ידי עורך ה-vibe-coding.

תוכניות Hostinger כבר כוללות אחסון ושם דומיין מותאם אישית, כך שלא תצטרכו לשלם תוספת או להשתמש בשירותי צד שלישי.