תבניות לאתרי תכשיטים ואביזרים

כן. אתם יכולים להתאים אישית תבניות אתרים על ידי שינוי טקסט, תמונות, צבעים, פריסות, ותכונות כדי שיתאימו למותג ולמטרות שלכם. אתם יכולים גם להוסיף או להסיר עמודים ומקטעים בכל עת שתרצו. כל התבניות ניתנות לעריכה מלאה ואינן דורשות ניסיון בקידוד או בעיצוב.

בהתאם לתבנית שתבחרו, חווית העריכה עשויה להשתנות. חלק מהתבניות נוצרו עם Hostinger Website Builder, בעוד שאחרות נבנו עם Hostinger Horizons.

תבניות שנבנו עם Hostinger Website Builder משתמשות בעורך גרור-ושחרר עם כלי AI מובנים שעוזרים לכם ליצור תוכן ולהתאים פריסות במהירות.

תבניות Horizons פועלות בגישת vibe-coding. במקום לגרור ולשחרר אלמנטים באופן ידני, אתם מתארים את השינויים שאתם רוצים ומשוחחים עם ה-AI, שמחיל את העדכונים עבורכם.

שני העורכים ידידותיים למתחילים, כך שתוכלו פשוט לבחור את עיצוב התבנית שאתם אוהבים ולהתאים אותה לצרכים שלכם.