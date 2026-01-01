Szörf tárhely

Építs a Windsurf-fel, tárhelyszolgáltató a Hostingeren

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
szörf hosting

Egyértelmű árképzés minden szörfprojekthez

Telepítse a Windsurf-fel készített alkalmazásait megbízható tárhelyre, amelyben megbízhat. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így kockázatmentesen kipróbálhatja.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Szállítsd gyorsabban a Windsurfben megépített tartalmaidat

Vidd át a Windsurfben fejlesztett alkalmazásaidat a helyi prototípustól az éles telepítésig a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Küldd át a kódodat a Hostinger Node.js tárhelyére, és a projekted a szükséges futási környezettel, builddel és környezettel fog futni, hogy ugyanúgy viselkedjen éles környezetben. Amint élesíted az alkalmazásodat, az felügyelt infrastruktúrán fut, megbízható üzemidővel és a növekvő forgalom kezeléséhez szükséges hellyel. Kevesebb időt töltesz a szerver karbantartásával, és több időt a létrehozott termék finomításával.
szörf hosting

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Windsurf tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Windsurf tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Windsurf tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Windsurfben létrehozott Node.js alkalmazásokat egy élő szerverre telepíted, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert a Windsurf a fejlesztőeszköz, míg a tárhely az alkalmazást futtató éles környezet.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js futtatókörnyezetet, a frissítéseket és a folyamatkezelést. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat mi intézzük helyetted, így a Windsurfben beépített alkalmazásra koncentrálhatsz a szerveradminisztráció helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, engedélyezd a hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágat. A adattárat privátként is tarthatod, miközben továbbra is használod a push-to-deploy funkciót.
Minden csomaghoz erőforrás-korlátok tartoznak, így ha az alkalmazásod túllépi ezeket, az befolyásolhatja a teljesítményt, és előfordulhat, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a csomagot a várható forgalomnak és a futási idő igényeinek megfelelően kell méretezni.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, csatlakoztasd a Hostingerben található adattárat, és telepítsd a kívánt ágat. Ha másik hosztról költözöl, frissítsd a környezeti változókat és az adatbázis-beállításokat a forgalomváltás előtt.

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