WhatsApp automatizálási tárhely

Telepítsen WhatsApp alkalmazásokat és robotokat a Hostingerrel

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
whatsapp automation hosting

Egyszerű havi díjszabás, rejtett költségek nélkül

Telepítse WhatsApphoz készített alkalmazásait és automatizálásait megbízható infrastruktúrán, és indítsa el őket magabiztosan, hiszen minden csomaghoz 30 napos pénzvisszafizetési garancia jár.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

WhatsApp-os automatizálási munkafolyamatokhoz tervezve

Telepítse WhatsApp alkalmazását vagy robotját Node.js tárhelyen anélkül, hogy a szerver beállításával kellene bajlódnia. Töltse fel a kódját, és leljen egyenes útra a fejlesztéstől az éles üzemig, így a webhookok, az üzenetkezelés és az API integrációk azonnal futtathatók. Projektje otthona egy felügyelt, megbízhatóságra tervezett infrastruktúra, amely kapacitása elegendő a növekvő forgalom kezelésére. Ezáltal kevesebb telepítési feladatot kell ellátnia, és több ideje marad arra, hogy a WhatsApp munkafolyamata mögötti logikára összpontosítson.
whatsapp automation hosting

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
A WhatsApp automatizálási tárhely egy Node.js tárhely, amely a WhatsApp munkafolyamatait, robotjait vagy webhook-kezelőit éles környezetben futtató alkalmazáshoz készült. Ez azért fontos, mert az automatizálásának stabil folyamatra, nyilvános végpontra és kiszámítható üzemidőre van szüksége az üzenetek és események folyamatos kezeléséhez.
Egy VPS esetében Ön egyénileg kezeli az operációs rendszert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a tűzfalat és a frissítéseket. Node.js tárhelyünk esetében ezt az infrastruktúrát mi kezeljük Ön helyett, így Ön telepítheti a WhatsApp automatizálási alkalmazást anélkül, hogy a szerver kezelésével kellene foglalkoznia.
Igen. Csatlakoztassa GitHub-fiókját, adjon hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítse a kívánt ágról. A frissítések a nyilvános adattárokkal megegyezően működnek.
Igen, a csomagokra fix erőforrás-korlátok vonatkoznak a CPU-t, memóriát és tárhelyet illetően. Ha az alkalmazásának ezek már nem elegendők, nagyobbra csomagra kell váltania. Nem számítunk fel rejtett túllépési díjakat normál forgalmi csúcsok esetén, de a tartósan magasabb használat nagyobb csomagot igényelhet.
Töltse fel az alkalmazást egy GitHub adattárolóba, csatlakoztassa a Hostingerhez, és telepítse a kívánt ágat. Ha már futtatja máshol, helyezze át a környezeti változókat és a webhook URL-eket, majd irányítsa a WhatsAppot az új végpontra.

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