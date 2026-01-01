Webflow tárhely

Webflow-val készült alkalmazások gyors telepítése

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
webflow tárhely

Átlátható Webflow tárhely, egyetlen egyszerű ár

Hosztold a Webflow-val épített webhelyeidet megbízható infrastruktúrán, magabiztosan telepítheted és bővítheted őket kételyek nélkül. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Webflow tervektől az élő webhelyekig

Vigye át a Webflow-ban épített projektjeit a prototípustól az éles üzemig extra beállítások nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű futtatási környezetet biztosít az alkalmazásának, így az egyéni háttérlogika, API-k és dinamikus funkciók tisztán telepíthetők a front-end mellett. A rendszer élesítése után a stack egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom növekedésével is megbízható maradjon. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a szerverfeladatokkal foglalkozni, és több időt kell tölteni a felhasználói élmény finomításával.
webflow tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Webflow tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Webflow tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy egy Webflow-val épített webhelyet egy éles szerverre telepítesz, ahol a felhasználók egy domainen keresztül férhetnek hozzá. Ez azért fontos, mert az alkalmazásodnak felügyelt Node.js futási környezetre van szüksége, nem csak tervezési idejű tárhelyre, a szerveroldali kód és az élő forgalom kezeléséhez.
Egy VPS egy nyers Linux szervert biztosít, így te telepíted és tartod karban a Node.js-t, a fordított proxykat, a folyamatkezelőket és a frissítéseket. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a futásidejű és infrastrukturális elemeket a mi kezeljük helyetted, így te telepítheted a webhelyet a szerver adminisztrálása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, engedélyezd a privát adattárat, és válaszd ki a telepíteni kívánt ágat. Ezt követően az adott ágra küldött üzenetek új telepítéseket indíthatnak el.
Ha a forgalom vagy az erőforrás-használat meghaladja a csomagodat, az alkalmazás lelassulhat vagy ideiglenesen korlátozottá válhat, amíg nem frissítesz. A Hostinger nem számít fel meglepetésszerű túllépési díjat a termék extra forgalmáért; ehelyett nagyobb csomagra válthatsz, amikor nagyobb kapacitásra van szükséged.
Telepítsd az alkalmazáskódot Gitből, vagy töltsd fel a helyi környezetedből, majd irányítsd át a domainedet az új Hostinger-példányra. Ha a projekt már helyben fut, a forgalomváltás előtt győződj meg arról, hogy a Node.js verziója és a környezeti változók megegyeznek.

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