A Vite tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Vite-tal készült alkalmazást egy élő Node.js környezetben telepítjük, hogy a felhasználók online hozzáférhessenek. Ez azért fontos, mert a Vite egy build eszköz, nem pedig egy éles futtatókörnyezet, így továbbra is szükség van tárhelyre a lefordított alkalmazáshoz és minden olyan háttérrendszerhez, amelytől függ.