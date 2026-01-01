Vite tárhelyszolgáltatás

Vite-tal készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
meghívott tárhely

Egyszerű árképzés a Vite tárhelyhez

Telepítsd a Vite-tal készített alkalmazásokat megbízható tárhelyre, amelyben megbízhatsz. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így magabiztosan kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Vite-alapú alkalmazásokhoz készült

Hosztold Vite-ban épített alkalmazásodat Node.js tárhelyen, olyan beállítással, amely közel áll a meglévő munkafolyamatodhoz. Küldd el a projektedet, futtasd a buildet, és szolgáltasd ki a létrehozott alkalmazást extra konfiguráció nélkül. A webhelyed egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet stabil teljesítményre és megbízható üzemidőre terveztek, így a projekted növekedésével együtt is kezeli a forgalmat. Ez egyszerűbb utat biztosít a helyi fejlesztéstől az éles környezetig, kevesebb szervermunkával.
meghívott tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Vite tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Vite tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Vite tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Vite-tal készült alkalmazást egy élő Node.js környezetben telepítjük, hogy a felhasználók online hozzáférhessenek. Ez azért fontos, mert a Vite egy build eszköz, nem pedig egy éles futtatókörnyezet, így továbbra is szükség van tárhelyre a lefordított alkalmazáshoz és minden olyan háttérrendszerhez, amelytől függ.
Hagyományos VPS tárhelyszolgáltatással Ön kezeli a szerver operációs rendszerét, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. Node.js tárhelyszolgáltatásunkkal a platform kezeli a szerver réteget, így Ön az alkalmazásra koncentrálhat a karbantartás helyett.
Igen. Csatlakoztathatod a GitHub-fiókodat, hozzáférést adhatsz a privát adattárhoz, és telepíthetsz a kiválasztott ágból. A frissítések ezután manuális feltöltés nélkül telepíthetők a GitHubból.
Vannak erőforrás-korlátok, így ha az alkalmazásod meghaladja a csomag kapacitását, frissítened kell. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat a forgalomcsúcsokért, de a tartósan magas használat több erőforrást igényelhet.
Csatlakoztasd a Vite alkalmazásod Git adattárát, vagy töltsd fel a létrehozott projektet, majd állítsd be a szükséges Node.js verziót és környezeti változókat. Ha másik tárhelyszolgáltatóról költözöl, irányítsd át a domainedet a Hostingerre, és telepítsd újra az alkalmazást itt.

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