v0.dev tárhely

A vO.dev prototípustól az éles weboldalig, gyorsan

Vigye a vO.dev segítségével épített projektjeit a prototípustól az éles verzióig anélkül, hogy át kellene dolgoznia a rendszervermét. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerűvé teszi az alkalmazás telepítését a felhasználói felület makettjei mögött, így a kód minimális beállítással a helyi tesztelésből az éles környezetbe kerül. Amint online elérhetővé vált, az alkalmazás a Node.js-hez épített felügyelt infrastruktúrán fut, a skálázás és az üzemidő pedig a háttérben történik. Kevesebb időt tölthet a szerver karbantartásával, és több időt a felhasználók által ténylegesen látott termék finomításával.