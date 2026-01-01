V0.dev tárhelyszolgáltatás

vO.dev-vel készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
v0.dev tárhely

Egy havi díj, nincsenek rejtett költségek

Telepítse vO.dev alkalmazását magabiztosan megbízható Vercel tárhelyen. Gyors teljesítményt, biztonságos infrastruktúrát és aggodalommentes építéshez szükséges támogatást kap – mindezt 30 napos pénzvisszafizetési garanciával.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A vO.dev prototípustól az éles weboldalig, gyorsan

Vigye a vO.dev segítségével épített projektjeit a prototípustól az éles verzióig anélkül, hogy át kellene dolgoznia a rendszervermét. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerűvé teszi az alkalmazás telepítését a felhasználói felület makettjei mögött, így a kód minimális beállítással a helyi tesztelésből az éles környezetbe kerül. Amint online elérhetővé vált, az alkalmazás a Node.js-hez épített felügyelt infrastruktúrán fut, a skálázás és az üzemidő pedig a háttérben történik. Kevesebb időt tölthet a szerver karbantartásával, és több időt a felhasználók által ténylegesen látott termék finomításával.
v0.dev tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

V0.dev tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a V0.dev tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A v0.dev tárhely egy olyan beállítás, amellyel a v0.dev-vel készült alkalmazásokat Vercel rendszeren telepítheted. Felügyelt telepítést, automatikus skálázást és egyszerű, Git-alapú munkafolyamatokat biztosít.
A VPS tárhely egy olyan virtuális szervert biztosít, amelyet Ön felügyel. A Vercelen található v0.dev tárhely teljes mértékben felügyelt, így nem kell a szerver beállításával, javításával vagy skálázásával foglalkoznia.
Igen. Csatlakoztathatsz egy privát GitHub-tárházat, és biztonságosan telepítheted a Vercelen keresztül. A hozzáférés továbbra is a Git-szolgáltatód engedélyein keresztül szabályozott.
A Vercel csomagok tartalmazzák a sávszélességre, a buildidőre és a szerver nélküli végrehajtásra vonatkozó használati korlátokat. Ha túllépi ezeket, a csomagja alapján többlethasználatért számlát számíthatunk fel.
Igen. A legtöbb esetben csatlakoztathatja a repót, áttekintheti a környezeti változókat, és telepítheti a rendszert. Szükség esetén áthelyezheti a domaint és frissítheti a DNS-t a beállítás után.

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