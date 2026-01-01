Typedream tárhelyszolgáltatás

Typedreammel készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
TypeDream tárhely

Egyszerű árképzés a Typedream tárhelyhez

Telepítse a Typedreammel épített alkalmazásait és webhelyeit megbízható, megbízható tárhelyre. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így magabiztosan kipróbálhatja.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Typedream build-től az éles weboldalig

Vigye Typedream által épített webhelyeit a prototípustól az éles állapotig bonyolult telepítési folyamat nélkül. Helyezze az alkalmazáskódot Typedream projektje mögé, és a Hostinger Node.js tárhelye egyszerű beállítást biztosít a futtatásához a szükséges futási környezettel és útvonaltervezéssel. Amint élesedik, a projektje egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom növekedésével is stabil maradjon. Kevesebb szerverkarbantartással kell foglalkoznia, és biztos lehet benne, hogy alkalmazása képes kezelni a valódi felhasználókat extra műveleti munka nélkül.
TypeDream tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Typedream tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Typedream tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Typedream tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Typedreammel létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő szerverkörnyezetbe telepíted. Ez azért fontos, mert a projektednek futási környezetre, hálózati hozzáférésre és a helyi gépeden kívüli rendelkezésre állásra van szüksége, mielőtt a felhasználók elérhetnék.
Egy VPS segítségével te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat Ön helyett kezeljük, így a Typedream tárhely üzemeltetése és karbantartása egyszerűbb.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. Az adott ág frissítései ezután telepíthetők anélkül, hogy a adattárat nyilvánossá tennéd.
A csomagok meghatározott erőforrás-korlátokat tartalmaznak, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, előfordulhat, hogy magasabb csomagra kell frissítened. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat a forgalomcsúcsok miatt, de az alkalmazásod korlátozva lehet, ha meghaladja a csomag erőforrásait.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, csatlakoztasd a repót a Hostingerben, és telepítsd a kívánt ágat. Ha egy másik hosztról migrálsz, irányítsd az alkalmazásodat ugyanazokra a környezeti változókra és build beállításokra, majd a telepítés ellenőrzése után válts forgalmat.

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