A SvelteKit skálázhatóságához tervezve

Telepítsd SvelteKit alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra telepítési munka nélkül. Küldd el a kódodat, és a Hostinger futtatja a projekted build és szerver oldalát, így az útvonalak, szervervégpontok és renderelt oldalak a várt módon viselkednek. Az alkalmazásod egy Node.js-re épített felügyelt infrastruktúrán marad, amely megbízhatóan és mozgástérrel rendelkezik a növekedés kezeléséhez folyamatos szerverkarbantartás nélkül. Ez egyszerűbbé teszi az utat a helyi fejlesztéstől az éles környezetig, és több időt biztosít a felhasználók által látott funkciókra való összpontosításra.