Sveltekit tárhelyszolgáltatás

SvelteKit alkalmazások telepítése percek, nem órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
sveltekit tárhely

Átlátható SvelteKit tárhelycsomagok, rejtett költségek nélkül

Hosztold SvelteKit alkalmazásodat magabiztosan, megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Próbáld ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A SvelteKit skálázhatóságához tervezve

Telepítsd SvelteKit alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra telepítési munka nélkül. Küldd el a kódodat, és a Hostinger futtatja a projekted build és szerver oldalát, így az útvonalak, szervervégpontok és renderelt oldalak a várt módon viselkednek. Az alkalmazásod egy Node.js-re épített felügyelt infrastruktúrán marad, amely megbízhatóan és mozgástérrel rendelkezik a növekedés kezeléséhez folyamatos szerverkarbantartás nélkül. Ez egyszerűbbé teszi az utat a helyi fejlesztéstől az éles környezetig, és több időt biztosít a felhasználók által látott funkciókra való összpontosításra.
sveltekit tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Sveltekit tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Sveltekit tárhelyszolgáltatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A SvelteKit tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a SvelteKit alkalmazásodat egy olyan szerveren futtatod, amely képes végrehajtani a Node.js futásidejű és szerveroldali útvonalait. Ez azért fontos, mert a statikus tárhely önmagában nem elegendő, ha az alkalmazásod SSR-t, végpontokat vagy szerveroldali műveleteket használ.
Egy VPS használatával te magad telepíted és tartod karban a Node.js-t, egy folyamatkezelőt, a TLS-t, a frissítéseket és a biztonságot. A felügyelt SvelteKit tárhelyszolgáltatással ezt a futásidejű réteget a rendszer kezeli helyetted, így te telepíted az alkalmazást a szerver adminisztrálása helyett.
Igen. Csatlakoztassa GitHub-fiókját, biztosítson hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítse a kívánt ágból. A frissítések automatikusan telepíthetők a változtatások elküldésekor.
Ha az alkalmazásod meghaladja a csomagban foglalt erőforrásokat, akkor lehet, hogy nagyobb csomagra kell frissítened. A szokásos forgalmi csúcsokért nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a tartósan megnövekedett használat több erőforrást igényel.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, csatlakoztasd a repository-t, és telepítsd a Hostinger-en. Ha másik tárhelyről költözöl, frissítsd a környezeti változókat és a domainbeállításokat, majd teszteld az SSR-t és az útvonalakat az első telepítés után.

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