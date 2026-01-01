Svelte tárhelyszolgáltatás

Svelte alkalmazások telepítése percek, nem órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
elegáns tárhely

Egyszerű Svelte tárhely, átlátható havi árazás

Üzemeltesse Svelte alkalmazását megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Telepítse bizalommal, 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Svelte szállítási stílusához tervezve

Telepítsd Svelte alkalmazásodat egy olyan beállítással, ami nem zavar. Küldd be a kódodat, és a Hostinger Node.js tárhelye biztosítja a projektedhez szükséges futási időt, így az oldalak gyorsan betöltődnek, és a build kevesebb manuális beállítással fut. Az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy állandó hangolás nélkül kezelje a forgalmat. Ez azt jelenti, hogy kevesebb telepítési feladatot kell nyomon követni, és több időt kell tölteni a felhasználók által ténylegesen használható funkciók szállításával.
elegáns tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Svelte tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Svelte tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Svelte tárhelyszolgáltatás egy Node.js tárhelyszolgáltatási beállítás, amely Svelte-tel készült alkalmazások éles szerverre telepítésére szolgál. Ez azért fontos, mert az alkalmazásnak futási környezetre, build folyamatra és telepítési munkafolyamatra van szüksége az oldalak megbízható kiszolgálásához és a frissítések kezeléséhez éles környezetben.
Hagyományos VPS tárhelyszolgáltatással te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js-t, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat a mi intézzük helyetted, így te a Svelte alkalmazásodra és a telepítési folyamatra koncentrálhatsz.
Igen. Csatlakoztathatod a GitHub-fiókodat, hozzáférést adhatsz a privát adattárhoz, és telepíthetsz a kiválasztott ágból. Ezt követően az adott ágba küldött üzenetek frissítéseket indíthatnak el, mint bármely más Git-alapú telepítés.
Vannak csomagkorlátok az erőforrásokra és a forgalomra vonatkozóan, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat, de a tartósan magas forgalmat egy nagyobb csomaghoz kell igazítani.
Küldd el az alkalmazást egy Git repóba, csatlakoztasd a Hostingerhez, és állítsd be a build és start parancsokat a panelen. Ha az alkalmazásod már helyben fut, a migráció általában csak a környezeti változók és a telepítési beállítások módosításából áll.

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