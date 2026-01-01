A Svelte szállítási stílusához tervezve

Telepítsd Svelte alkalmazásodat egy olyan beállítással, ami nem zavar. Küldd be a kódodat, és a Hostinger Node.js tárhelye biztosítja a projektedhez szükséges futási időt, így az oldalak gyorsan betöltődnek, és a build kevesebb manuális beállítással fut. Az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy állandó hangolás nélkül kezelje a forgalmat. Ez azt jelenti, hogy kevesebb telepítési feladatot kell nyomon követni, és több időt kell tölteni a felhasználók által ténylegesen használható funkciók szállításával.