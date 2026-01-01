Könnyedén szállítsd be a Mesekönyvek által épített projekteket

Telepítsd Storybook projektedet olyan beállítással, amely egyszerűvé teszi a munkafolyamatot. Küldd be a kódodat, és a Hostinger Node.js tárhelye egyértelmű utat biztosít a helyi buildektől az élő dokumentációs webhelyig vagy komponens-sandboxig, extra szerverkonfiguráció nélkül. Projekted egy megbízhatóságra épített, felügyelt infrastruktúrán fut, így a frissítések kiszámíthatóak maradnak, és a forgalmi csúcsok könnyebben kezelhetők. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell tölteni a telepítés karbantartásával, és több időt a csapatod számára fontos felhasználói felület komponenseinek finomításával.