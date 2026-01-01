Mesekönyv tárhely

A Storybook segítségével készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
mesekönyvtárhely

Egy egyszerű ár, nincsenek rejtett költségek

Hosztold Storybook alkalmazásaidat magabiztosan, megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Próbáld ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Könnyedén szállítsd be a Mesekönyvek által épített projekteket

Telepítsd Storybook projektedet olyan beállítással, amely egyszerűvé teszi a munkafolyamatot. Küldd be a kódodat, és a Hostinger Node.js tárhelye egyértelmű utat biztosít a helyi buildektől az élő dokumentációs webhelyig vagy komponens-sandboxig, extra szerverkonfiguráció nélkül. Projekted egy megbízhatóságra épített, felügyelt infrastruktúrán fut, így a frissítések kiszámíthatóak maradnak, és a forgalmi csúcsok könnyebben kezelhetők. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell tölteni a telepítés karbantartásával, és több időt a csapatod számára fontos felhasználói felület komponenseinek finomításával.
mesekönyvtárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Storybook tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Storybook tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Storybook tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Storybook segítségével létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő környezetben telepíted, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert a helyi előzetesek nem elegendőek az éles környezethez, a teszteléshez vagy a stabil verzió megosztásához a csapatoddal.
Egy VPS-sel te magad kezeled a szervert, a Node verzióját, a folyamatfelügyeletet és a frissítéseket. Node.js tárhelyünkkel ezeket a részeket mi intézzük helyetted, így a Storybook-alapú alkalmazásra koncentrálhatsz a szerver karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. Továbbra is feltöltheted a frissítéseket a GitHub-ra, és újratelepítheted ugyanabból az adattárból.
Vannak csomagkorlátok, és ha az alkalmazásod kinövi ezeket, lehet, hogy frissítened kell. Nem rejtünk el meglepetésszerű, kérésenkénti számlázás mögé túllépési díjakat, de a nagyszabású bevezetés előtt érdemes ellenőrizni a csomag erőforrásait.
Csatlakoztasd a meglévő Git-repót, vagy töltsd fel a projektet, állítsd be a Node.js start parancsot és a környezeti változókat, majd telepítsd. Ha helyi környezetről váltasz, győződj meg arról, hogy az alkalmazás éles módban fut, és hogy minden buildelési lépés benne van a tervben.

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