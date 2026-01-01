softr tárhely

A Softr tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Softr segítségével létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő szerverre telepíted, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert az éles tárhely a helyi gépen kívül kezeli az üzemidőt, a futásidejű konfigurációt és az alkalmazáshoz való hozzáférést.