Softr tárhelyszolgáltatás

Telepíts Softr-rel készült alkalmazásokat a Hostingerre

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
softr tárhely

Egyszerű havi díjszabás, nincsenek rejtett költségek

Telepítse a Softr segítségével készített alkalmazásait megbízható, éles környezetre tervezett tárhelyre. Próbálja ki bizalommal, 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Softr-től az élő alkalmazásokig, gyorsabban

Vigye a Softr-ben létrehozott alkalmazásokat és webhelyeket a prototípustól az éles üzemig anélkül, hogy át kellene dolgoznia a rendszert. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerűvé teszi a projekt telepítését, így az egyéni logika és API-k minimális beállítással élesíthetők. Amint az alkalmazás online elérhető, a felügyelt infrastruktúra stabilan tartja a futási környezetet a forgalom növekedésével. Megbízható üzemidőt, skálázási lehetőséget és kevesebb szerverkarbantartásra fordított időt kap.
softr tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Softr tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Softr tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Softr tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Softr segítségével létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő szerverre telepíted, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert az éles tárhely a helyi gépen kívül kezeli az üzemidőt, a futásidejű konfigurációt és az alkalmazáshoz való hozzáférést.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node verziót, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat mi intézzük helyetted, így a Softr projektre koncentrálhatsz a szerveradminisztráció helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A frissítések a kód nyilvánossá tétele nélkül is lekérhetők az adattárból.
Igen, minden csomagnak vannak erőforrás-korlátai, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat, de a tartósan nagyobb forgalom vagy erőforrás-használat nagyobb csomagot igényelhet.
Csatlakoztasd a meglévő kódbázisodat a Githez, vagy töltsd fel, majd irányítsd a Hostingerre az alkalmazás belépési pontját és a környezeti változókat. Ha másik tárhelyről költözöl, minimális kódmódosítással migrálhatod ugyanazt a Node.js projektet.

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