Replit tárhely

Telepítsen Replittel készült alkalmazásokat pár perc alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
replit tárhely

Áttekinthető havidíj, rejtett költségek nélkül

Telepítse a Replittel készített alkalmazásait megbízható, éles környezetre tervezett tárhelyre. Próbálja ki nyugodtan a 30 napos pénzvisszatérítési garanciánknak köszönhetően.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Replit projektek gyorsabb áthelyezése éles üzembe

Helyezze át a Replitben létrehozott alkalmazásokat és prototípusokat a munkaterületről az éles környezetbe a stack megváltoztatása nélkül. Küldje le a Node.js kódját a Hostingerre, és futtassa olyan beállítással, amely egyszerűvé teszi a telepítést, így a projekte extra konfiguráció vagy szervermunka nélkül közzétehető. A telepítés után az alkalmazása egy felügyelt infrastruktúrán fut, amely terhelés alatt is stabil marad. Megbízható üzemidőt és növelhetőséget kap, és kevesebb időt kell a szerverkarbantartással töltenie, így a kódra koncentrálhat, ami igazán fontos.
replit tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Replit tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat a Replit tárhelyszolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a Replitben létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy olyan éles szerverre kell telepíteni, amelyhez valódi felhasználók is hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert a Replit kiváló arra, hogy valamit létrehozzon, de az éles tárhely használatával Öné a kontroll az üzemidő, a domainek és a telepítési viselkedés felett is.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js futtatókörnyezetet, a biztonsági javításokat és a folyamatokat. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával a futtatókörnyezetet és az infrastruktúrát te magad felügyeljük, így az alkalmazást szerveradminisztrátori munka nélkül telepítheted.
Igen. Csatlakoztassa a GitHub-fiókját, adjon hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítse a futtatni kívánt ágból. A frissítések telepíthetők a GitHubból anélkül, hogy az adattárat nyilvánossá tenné.
Ha az alkalmazása túllépi a csomagodban foglalt mennyiséget, akkor az erőforrás-korlátok korlátozhatják azt a frissítésig. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat a forgalmi csúcsokért; a fő korlátozó tényező a csomagjában foglalt kapacitás.
Küldje le az alkalmazását a GitHubra, csatlakoztassa az adattárat a Hostingerben, és telepítse. Ha helyi gépről vagy egy másik tárhelyről helyezi át az alkalmazást, győződjön meg róla, hogy a Node verziója, a környezeti változók és a start parancs megfelel az alkalmazásnak, mielőtt forgalmat váltana.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.