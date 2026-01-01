Remix tárhely a sebességre építve

Telepítsd Remix alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. Küldd el a kódodat, és az útvonalaid, betöltőid és műveleteid egy teljes értékű webes alkalmazásokhoz készült, szerverre kész környezetben futnak. A projekted felügyelt infrastruktúrán marad, elegendő rendelkezésre állással és mozgástérrel az éles forgalom növekedéséhez. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltened a szerver karbantartásával, és több időt a felhasználók számára készült funkciók fejlesztésével.