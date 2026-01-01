React router tárhelyszolgáltatás

React Router alkalmazások telepítése percek, ne órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
React router hosting

Egyszerű árazás a React Router tárhelyhez

Üzemeltesd React Router alkalmazásodat egy megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Telepítsd bizalommal, és ha mégsem találod a számodra megfelelőt, 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal fedezetet nyújtunk.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

React Router alkalmazások, amelyek gyorsan maradnak

Telepítsd a React Router alkalmazásodat egy olyan beállítással, amely illeszkedik a meglévő munkamódszereidhez. Küldd el a kódodat a Node.js tárhelyre, és futtasd az útvonalakat, betöltőket és szerverlogikát extra konfiguráció nélkül, így a helyi fejlesztés kevesebb súrlódással kerülhet át az éles környezetbe. Az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán marad, amely a forgalom kezelésére és a megbízható online működésre készült. Ez kevesebb telepítési feladatot biztosít, és több időt ad a felhasználói felületre, az adatfolyamra és a termékváltozásokra való összpontosításra.
React router hosting

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

React router tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a React router tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A React Router hosztolása azt jelenti, hogy a React Routert használó React alkalmazást úgy telepítjük, hogy az éles környezetben is futtatható legyen és valódi felhasználókat szolgálhasson ki. Ez azért fontos, mert a kliensoldali útvonalválasztáshoz Node.js-re kész hosztra van szükség, amely képes helyesen kiszolgálni az alkalmazást közvetlen URL-betöltések és -frissítések esetén.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a csomópont verzióját, a folyamatok beállítását, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezt a szerverfeladatot elvégzik helyetted, így az alkalmazásra koncentrálhatsz a gép karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, majd telepítsd a kívánt ágból. A frissítések lehívhatók a GitHubból anélkül, hogy a adattárat nyilvánossá tennéd.
Igen, a tárhelycsomagoknak meghatározott erőforráskorlátaik vannak, és ha az alkalmazásod kinövi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell. Nincsenek meglepetésszerű túllépési díjak a forgalomcsúcsok miatt, de a tartósan magas használat magasabb szintű csomagot igényelhet.
Küldd fel az alkalmazást a GitHubra, vagy importáld a meglévő adattáradat, majd csatlakoztasd a Hostingerhez és telepítsd. Ha másik tárhelyről költözöl, irányítsd a build és start beállításokat az aktuális Node.js alkalmazásra, és ellenőrizd a env változókat az éles telepítés előtt.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.