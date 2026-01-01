React hosting

React alkalmazások telepítése éles környezetben Node.js tárhellyel

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
react hosting

Egyszerű havidíj, rejtett költségek nélkül

Tárolja React alkalmazásait bizalommal egy megbízható, éles környezetre tervezett infrastruktúrán. Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszatérítési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Úgy készült, hogy a React nőni tudjon.

Telepítse React alkalmazását olyan módon, amely egyenes utat biztosít a kódtól az éles környezetig. Töltse fel projektjét a Hostinger Node.js tárhelyére, és a frontendje olyan környezetben fut, amely készen áll a modern JavaScript buildekre és a dinamikus alkalmazások működésére. Alkalmazása online marad a stabil teljesítményre és megbízható üzemidőre készített, felügyelt infrastruktúrán. Ez kevesebb telepítési feladatot jelent, valamint több lehetőséget a növelésre, ha a használat azt megkívánja, és több időt, hogy azokkal a felületekkel és funkciókkal foglalkozzon, amelyeket felhasználói ténylegesen látnak.
react hosting

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

React tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat a React tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A React tárhely egy éles környezet a Reacttel készült alkalmazások számára. Használatával ezek az alkalmazások így telepíthetők, futtathatót és a felhasználók számára elérhetők. Ez azért fontos, mert az alkalmazásnak futásidőre, a buildek kezelésére és stabil nyilvános végpontra van szüksége, nem csak egy laptopon található statikus fájlokra.
Egy VPS esetén Ön kezeli a szervert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyével ezeket a szerverfeladatokat mi kezelük Ön helyett, ami csökkenti a React alkalmazásának beállítási és karbantartási igényét.
Igen. Csatlakoztassa GitHub fiókját, adjon hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsen a kívánt ágról. A tárolót privátként tarthatja, miközben a szokásos leküldéssel történő telepítési (push to deploy) munkafolyamatot használja.
Vannak csomagkorlátok, és ha az alkalmazása többet igényel, nagyobb csomagra vagy megfelelő beállításra kell váltania. Nem számolunk fel meglepetésszerű túlfizetési díjakat normál forgalmi csúcsok esetén, azonban a tartós használat igényei nem léphetik túl a csomagjában foglalt erőforrásokat.
Töltse fel az alkalmazást a GitHubra, csatlakoztassa a tárolót a Hostingerben, és telepítse a kívánt ágat. Ha másik szolgáltatótól költözik át hozzánk, az alkalmazást ugyanarra a kódbázisra irányíthatja, és a beállítás során frissítheti a környezeti változókat vagy a build beállításokat.

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