A Preact skálázhatóságához tervezve

Telepítsd Preact alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a futtatókörnyezet gondoskodik az alkalmazásról, így az oldalak és komponensek úgy töltődnek be, ahogyan elkészítetted őket, egyszerű útvonallal a helyi fejlesztéstől az éles környezetig. A projekted egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom növekedésével is stabil maradjon. Ez kevesebb telepítési aggodalmat, jobb mindennapi megbízhatóságot és több időt biztosít a funkciók szállítására a szerver karbantartása helyett.