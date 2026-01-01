Preact tárhelyszolgáltatás

Preact alkalmazások gyors telepítése a Hostingeren

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
preact tárhely

Egyszerű havi díjszabás, nincsenek rejtett költségek

Üzemeltesse Preact alkalmazását megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így magabiztosan telepítheti.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Preact skálázhatóságához tervezve

Telepítsd Preact alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a futtatókörnyezet gondoskodik az alkalmazásról, így az oldalak és komponensek úgy töltődnek be, ahogyan elkészítetted őket, egyszerű útvonallal a helyi fejlesztéstől az éles környezetig. A projekted egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom növekedésével is stabil maradjon. Ez kevesebb telepítési aggodalmat, jobb mindennapi megbízhatóságot és több időt biztosít a funkciók szállítására a szerver karbantartása helyett.
preact tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Preact tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Preact tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Preact tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy egy Preact alkalmazást egy éles környezetben telepítesz, amely képes futtatni a Node.js buildet és kiszolgálni azt a felhasználóknak. Ez azért fontos, mert stabil futási környezetre, telepítési munkafolyamatra és skálázási útvonalra van szükséged, miután az alkalmazás elhagyja a helyi gépedet.
Egy VPS-sel te magad kezeled a szervert, a Node.js verzióját, a frissítéseket, a folyamatkezelőt és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket az infrastrukturális feladatokat mi intézzük helyetted, így a Preact alkalmazásra koncentrálhatsz a szerver karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágat. A frissítések a nyilvános projektekhez hasonlóan tölthetők le az adattárból.
A csomagodnak erőforrás-korlátai vannak, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell. A normál forgalmi csúcsokért nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a csomagod korlátait meghaladó tartós használat magasabb csomagot igényel.
Küldd fel az alkalmazásodat a GitHubra, csatlakoztasd a Hostinger repository-t, és telepítsd a buildet. Ha másik hosztról költözöl, frissítsd a környezeti változókat és a domainbeállításokat, majd ellenőrizd az alkalmazást éles környezetben.

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