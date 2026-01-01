csomagtárhely

A Ship Parcel gyorsabban épül fel

Vidd át a Parcellel csomagolt kódot a helyi buildekből az éles telepítésbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerűvé teszi az alkalmazásod számára az éles környezetbe való eljutást, így kevesebb beállítással és telepítési lépéssel küldheted el a létrehozott projektet. Amint online elérhetővé válik, az alkalmazásod egy Node.js munkaterhelésekhez tervezett felügyelt infrastruktúrán fut, a forgalom növekedésével párhuzamosan a rendelkezésre állás és a skálázás is biztosított. Kevesebb időt töltesz a szerver karbantartásával, és több időt a fontos kód és funkciók finomításával.