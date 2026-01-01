Csomagtárhely

Gyorsabban telepíthetsz Parcellel készült alkalmazásokat a Hostingeren

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
csomagtárhely

Egyszerű árképzés, nincsenek rejtett költségek

Hosztold Parcel által készített alkalmazásaidat magabiztosan megbízható Node.js tárhelyen. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így kockázatmentesen kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Ship Parcel gyorsabban épül fel

Vidd át a Parcellel csomagolt kódot a helyi buildekből az éles telepítésbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerűvé teszi az alkalmazásod számára az éles környezetbe való eljutást, így kevesebb beállítással és telepítési lépéssel küldheted el a létrehozott projektet. Amint online elérhetővé válik, az alkalmazásod egy Node.js munkaterhelésekhez tervezett felügyelt infrastruktúrán fut, a forgalom növekedésével párhuzamosan a rendelkezésre állás és a skálázás is biztosított. Kevesebb időt töltesz a szerver karbantartásával, és több időt a fontos kód és funkciók finomításával.
csomagtárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Csomagtárolási GYIK

Kapjon válaszokat a csomagtárhely-szolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Parcel hosting azt jelenti, hogy a Parcel segítségével létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő szerverre telepíted, hogy a felhasználók hozzáférhessenek. Ez azért fontos, mert a projektednek futtatókörnyezetre, folyamatkezelésre és hálózati hozzáférésre van szüksége a helyi gépeden kívül.
Egy VPS-sel te magad kezeled a szervert, az operációs rendszer frissítéseit, a Node verzióját és a telepítési beállításokat. Node.js tárhelyünkkel a környezetet te felügyeljük, így az alkalmazásra koncentrálhatsz a szerver karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A frissítések ezután a Gitből tölthetők le, akárcsak egy nyilvános adattár esetében.
A csomagok meghatározott erőforrás-korlátokat tartalmaznak, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell, ahelyett, hogy meglepetésszerű túllépési díjakat fizetnél. Ha a forgalom tartóssá vagy erőforrás-igényessé válik, jobb, ha nagyobb csomagra váltasz, mielőtt a teljesítmény visszaesik.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, vagy töltsd fel a helyi környezetedből, majd csatlakoztasd a repository-t, és állítsd be a build és start parancsokat. Ha egy másik hosztról migrálsz, tartsd meg ugyanazt a Node.js verziót és környezeti változókat a beállítási munka csökkentése érdekében.

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