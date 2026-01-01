Nuxt tárhelyszolgáltatás

Telepítsd a Nuxt alkalmazásokat percek, ne órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
nuxt tárhely

Egyszerű Nuxt tárhelyárazás, rejtett költségek nélkül

Hosztold Nuxt alkalmazásodat magabiztosan, megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így kockázatmentesen kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Nuxt skálázhatóságához tervezve

Telepítsd Nuxt alkalmazásodat a Hostinger Node.js tárhelyére extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a projekted egy Node.js környezetben fut, amely támogatja a szerveroldali renderelést, az API útvonalakat és a stacked által elvárt build folyamatot. Az alkalmazásod könnyen kezelhető marad a forgalom növekedésével is, a valós használat kezeléséhez szükséges rendelkezésre állási idővel és erőforrás-tartalékkal. Ez egyszerű utat biztosít a fejlesztéstől az éles környezetig, kevesebb szerverkarbantartással.
nuxt tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Nuxt tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Nuxt tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Nuxt hosting egy éles környezet a Nuxt alkalmazások futtatásához, beleértve a szükséges Node.js futási időt és telepítési beállításokat. Ez azért fontos, mert a statikus fájl hosting önmagában nem fedi le a szerveroldali renderelést, az API útvonalakat vagy a Nuxt alkalmazás által használt egyéb szerverfunkciókat.
Hagyományos VPS tárhelyszolgáltatással Ön kezeli a szervert, az operációs rendszer frissítéseit, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt és a biztonságot. Nuxt tárhelyszolgáltatásunkkal ezt az infrastruktúra réteget Ön kezeli, így az alkalmazást egy teljes szerververem karbantartása nélkül telepítheti és futtathatja.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és válaszd ki a telepíteni kívánt ágat. Ezt követően a frissítések új push-kból is telepíthetők, akárcsak egy nyilvános adattár esetében.
A forgalmat a csomagod erőforrásai korlátozzák, így ha a Nuxt alkalmazásod meghaladja azokat, előfordulhat, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat, de a tartósan nagy forgalom nagyobb csomagot igényelhet.
Egy Nuxt alkalmazást úgy helyezhetsz át, hogy feltöltöd a projektet a GitHub-ra, csatlakoztatod a repót, és telepíted a Hostinger-en. Ha már van egy élő alkalmazásod máshol, akkor irányítsd ide ugyanazt a kódbázist, és frissítsd a környezeti változókat vagy a build beállításokat szükség szerint.

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