A Nuxt skálázhatóságához tervezve

Telepítsd Nuxt alkalmazásodat a Hostinger Node.js tárhelyére extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a projekted egy Node.js környezetben fut, amely támogatja a szerveroldali renderelést, az API útvonalakat és a stacked által elvárt build folyamatot. Az alkalmazásod könnyen kezelhető marad a forgalom növekedésével is, a valós használat kezeléséhez szükséges rendelkezésre állási idővel és erőforrás-tartalékkal. Ez egyszerű utat biztosít a fejlesztéstől az éles környezetig, kevesebb szerverkarbantartással.