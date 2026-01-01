Next.js tárhely

Telepítsen Next.js alkalmazásokat nem órák, hanem csupán percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Next.js tárhely

Next.js tárhelycsomagok egyetlen, áttekinthető havidíjért

Tárolja Next.js alkalmazását bizalommal, megbízható, éles környezethez készített infrastruktúrán. Próbálja ki kockázatmentesen a 30 napos pénzvisszatérítési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Úgy készült, hogy a Next.js nőni tudjon.

Telepítse Next.js alkalmazását anélkül, hogy szerver beállításával kellene foglalkoznia. Küldje le kódját, a Hostinger Node.js tárhelye pedig gondoskodik a buildről, a futásidőről és az útválasztásról, így az SSR, ISR és API útvonalak az elvárásoknak megfelelően működnek. Projektje emellett olyan infrastruktúrán fut, amely stabil teljesítményre és megbízható rendelkezésre állásra épült, és elegendő kapacitása van a növekvő forgalom kezelésére. Így egyszerűbbé válik az éles üzembe helyezés, és kevesebb időt kell fordítania az üzemeltetési feladatokra.
Next.js tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Next.js tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat a Next.js tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Next.js tárhely egy éles környezet Next.js alkalmazások futtatására, amelyben megtalálható a Node.js futtatókörnyezet, a build folyamat és az alkalmazás által igényelt szerveroldali funkciók. Ez azért fontos, mert a Next.js projektek gyakran támaszkodnak SSR-re, API útvonalakra és dinamikus renderelésre. Ezeket a statikus tárhely önmagában nem tudja kezelni.
VPS esetén Ön kezeli az operációs rendszert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a biztonsági frissítéseket és a telepítést. Node.js tárhelyünkkel ezeket a szerverfeladatokat mi végezzük el Ön helyett. Így telepítheti Next.js alkalmazását anélkül, hogy a szerver infrastruktúráját karbantartaná.
Igen. Csatlakoztassa GitHub fiókját, adjon hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsen a kívánt ágról. A frissítések lekérhetők a Gitből, akárcsak egy nyilvános adattárból.
Igen, a csomagokra vonatkoznak erőforrás-korlátok, és ha az alkalmazásának azok már nem elegendők, akkor frissítenie lehet szükséges. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat a normál forgalmi csúcsokért, de a csomagja kapacitását meghaladó tartós használat magasabb szintű csomagot igényelhet.
Töltse fel alkalmazását egy Git adattárba, csatlakoztassa a Hostingerhez, és telepítse azt az ágat, amelyet éles környezetben szeretne futtatni. Ha másik tárhelyről költözik át a Hostingerre, a telepítés után átirányíthatja domainjét, és szükség szerint migrálhatja a környezeti változókat és a build beállításokat.

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