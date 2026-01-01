Next.js tárhely

Úgy készült, hogy a Next.js nőni tudjon.

Telepítse Next.js alkalmazását anélkül, hogy szerver beállításával kellene foglalkoznia. Küldje le kódját, a Hostinger Node.js tárhelye pedig gondoskodik a buildről, a futásidőről és az útválasztásról, így az SSR, ISR és API útvonalak az elvárásoknak megfelelően működnek. Projektje emellett olyan infrastruktúrán fut, amely stabil teljesítményre és megbízható rendelkezésre állásra épült, és elegendő kapacitása van a növekvő forgalom kezelésére. Így egyszerűbbé válik az éles üzembe helyezés, és kevesebb időt kell fordítania az üzemeltetési feladatokra.