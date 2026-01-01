Nestjs tárhely

NestJS alkalmazások telepítése percek, nem órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
nestjs tárhely

Egy egyszerű ár, nincsenek rejtett költségek

Hosztold NestJS alkalmazásaidat magabiztosan, éles környezetre épített, megbízható infrastruktúrán. Próbáld ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Éles használatra kész NestJS tárhely

Telepítsd a NestJS alkalmazásodat olyan beállítással, amely illeszkedik a Node.js projektek felépítéséhez és szállításához. Add át a kódodat, és a Hostinger kezeli a futási környezetet, így a vezérlők, szolgáltatások és API-k további szerverbeállítás nélkül is futtathatók. A projekted egy megbízhatóságra épített infrastruktúrán marad, amely elegendő helyet biztosít a növekvő forgalom kezeléséhez. Ezáltal kevesebb időt tölthetsz karbantartással, és több időt tölthetsz a változtatások alkalmazásodba való bevezetésével.
nestjs tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Nestjs tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Nestjs tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A NestJS tárhely az a környezet, ahol telepíted és futtatod a NestJS alkalmazásodat, hogy az valós forgalmat fogadhasson az interneten keresztül. Ez azért fontos, mert az alkalmazásodnak felügyelt Node.js futtatókörnyezetre, folyamatkezelésre és elegendő erőforrásra van szüksége ahhoz, hogy a telepítés után is online maradjon.
Egy VPS segítségével te magad kezeled a szervert, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A NestJS tárhelyünkkel ezeket a részeket mi kezeljük helyetted, így az alkalmazást a teljes szerververem beállítása nélkül telepítheted.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és válaszd ki a telepíteni kívánt ágat. Ezt követően a frissítések új push-kból is telepíthetők, akárcsak egy nyilvános adattár esetében.
A csomagok erőforrás-korlátokat tartalmaznak, így ha az alkalmazásod túllépi ezeket, előfordulhat, hogy frissítened kell a meglepetésszerű túllépési díjak fizetése helyett. Ha a forgalom megnő, a fő korlátozó tényező a csomag CPU-, memória- és alkalmazáskapacitása.
Küldd el a NestJS projektedet a GitHub-ra, vagy importáld a meglévő repót, majd csatlakoztasd a Hostingerhez, és állítsd be a start parancsot és a környezeti változókat. Ha másik hosztról költözöl, először másold át a konfigurációs és adatbázis-beállításaidat, majd telepítsd ide ugyanazt a kódbázist.

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