Éles használatra kész NestJS tárhely

Telepítsd a NestJS alkalmazásodat olyan beállítással, amely illeszkedik a Node.js projektek felépítéséhez és szállításához. Add át a kódodat, és a Hostinger kezeli a futási környezetet, így a vezérlők, szolgáltatások és API-k további szerverbeállítás nélkül is futtathatók. A projekted egy megbízhatóságra épített infrastruktúrán marad, amely elegendő helyet biztosít a növekvő forgalom kezeléséhez. Ezáltal kevesebb időt tölthetsz karbantartással, és több időt tölthetsz a változtatások alkalmazásodba való bevezetésével.