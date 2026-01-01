Lovable tárhelyszolgáltatás

Lovable-alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
lovable tárhely

Egyszerű árképzés, rejtett költségek nélkül

Telepítse Lovable-lel készített alkalmazásait megbízható infrastruktúrára, amelyben megbízhatsz. Minden csomaghoz 30 napos pénzvisszafizetési garancia jár, így gond nélkül kipróbálhatja a szolgáltatást.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Lovable-fejlesztéstől az élő alkalmazásig

Amit a Lovable-ben épít, azt extra beállítás nélkül éles üzembe helyezheti. A Hostinger Node.js tárhelyével alkalmazása könnyedén eljuthat a prototípustól az éles webhelyig. Így feltöltheti a kódot, és minimális súrlódással elindíthatja projektjét. A telepítést követően az alkalmazása felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet megbízhatóságra és stabil teljesítményre terveztek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt tölt a szerver karbantartásával, és több időt fordít olyan funkciók bevezetésére, amelyekre a felhasználók támaszkodhatnak.
lovable tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Lovable tárhely – GYIK

Itt megtalálhatja a válaszokat a Lovable tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Lovable tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Lovable segítségével létrehozott Node.js alkalmazás egy élő szerverre települ, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert a Lovable az alkalmazás fejlesztésére szolgál, míg a tárhely biztosítja az alkalmazás futási idejét, üzemidejét és nyilvános hozzáférését az éles környezetben.
Egy VPS-sel önállóan felügyelheti az operációs rendszert, a Node.js futtatókörnyezetet, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyével ezeket a szerverfeladatokat mi kezeljük, így Ön szerverkarbantartás helyett a Lovable-ben épített alkalmazására koncentrálhat.
Igen. Csatlakoztassa GitHub fiókját, adjon hozzáférést a privát tárolóhoz, és telepítse a kívánt ágat. Az adott tárolóból származó frissítések ezután bekerülhetnek a telepítésébe anélkül, hogy a kód nyilvánossá válna.
Igen, minden csomag rendelkezik erőforrás-korlátokkal, és ha az alkalmazás túllépi azokat, akkor lehet, hogy nagyobb csomagra kell váltania. Nem számítunk fel rejtett túlfogyasztási díjakat váratlan forgalmi kiugrások esetén, de olyan csomagot kell választania, amely megfelel a várható erőforrás-használatnak.
Töltse fel Lovable alkalmazását a GitHubra, csatlakoztassa az adattárat a Hostingerben, és végezze el a telepítést. Ha másik tárhelyszolgáltatótól költözik, általában újra felhasználhatja ugyanazt a kódbázist és a környezeti változókat, így a beállítás zökkenőmentes marad.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.