Lovable-fejlesztéstől az élő alkalmazásig

Amit a Lovable-ben épít, azt extra beállítás nélkül éles üzembe helyezheti. A Hostinger Node.js tárhelyével alkalmazása könnyedén eljuthat a prototípustól az éles webhelyig. Így feltöltheti a kódot, és minimális súrlódással elindíthatja projektjét. A telepítést követően az alkalmazása felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet megbízhatóságra és stabil teljesítményre terveztek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt tölt a szerver karbantartásával, és több időt fordít olyan funkciók bevezetésére, amelyekre a felhasználók támaszkodhatnak.