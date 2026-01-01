Lovable tárhelyszolgáltatás
Lovable-alkalmazások telepítése percek alatt
Egyszerű árképzés, rejtett költségek nélkül
Business előnyök:
A Business minden előnye, plusz:
Business előnyök:
A Business minden előnye, plusz:
Lovable-fejlesztéstől az élő alkalmazásig
Illessze be a kódot – a többit mi intézzük
1. Projekt összekapcsolása
Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is
2. Azonnali telepítés
Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.
3. Kezelés és skálázás
Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan
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