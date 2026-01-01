Google antigravity tárhely

Telepítse gyorsabban a Google Antigravityvel készült alkalmazásokat

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Google antigravity tárhely

Egy áttekinthető ár a Google Antigravity tárhelyért

Telepítse a Google Antigravity használatával készített alkalmazásait megbízható Node.js tárhelyre, amelyre számíthat. Minden csomag 30 napos pénzvisszatérítési garanciát tartalmaz, így nyugodtan próbálhatja ki.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Gyorsabb publikálás a Google Antigravity munkafolyamataival

Helyezze át Node.js tárhelyen lévő éles környezetbe a stack átdolgozása nélkül, amit csak létrehoz a Google Antigravityben. Küldje le a kódját, a Hostinger pedig kezeli a futtatókörnyezet beállítását, így az alkalmazása zökkenőmentesen indul és a várt módon viselkedik. Amint élesedik, a projekte egy stabil üzemidőre és növekedési lehetőségre készült, felügyelt infrastruktúrán fut. Ez egyszerűbb telepítési útvonalat biztosít, és csökkenti szerverkarbantartásra fordított időt biztosít.
Google antigravity tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Google antigravity tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat a Google Antigravity tárhelyszolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Google Antigravity tárhelyszolgáltatás a Google Antigravity segítségével létrehozott Node.js alkalmazások vagy webhelyek élő szerverkörnyezetbe történő telepítésére szolgál. Ez azért fontos, mert a projektjének az Ön helyi gépén kívüli futási környezetre, hálózatra és rendelkezésre állásra van szüksége ahhoz, hogy mások használhassák.
Egy VPS esetén Ön kezeli az operációs rendszert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverrel kapcsolatos feladatokat mi intézzük Ön helyett, így Ön a Google Antigravity segítségével készült alkalmazásra koncentrálhat a szerveradminisztráció helyett.
Igen. Csatlakoztassa GitHub-fiókját, biztosítson hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsen a kívánt ágból. A adattárat privátként is megtarthatja, miközben továbbra is leküldés segítségével telepít.
Minden csomaghoz erőforrás-korlátok tartoznak, így ha az alkalmazása túllépi ezeket, előfordulhat, hogy nagyobb csomagra kell váltania. A szokásos forgalmi csúcsokért nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a csomag kapacitását meghaladó tartós használat magasabb szintű csomagot igényelhet.
Ha az alkalmazása Gitben vagy egy másik tárhelyen van, küldje le a GitHub-ra, csatlakoztassa az adattárat, és telepítse a Hostingeren. Ha helyi kódból indul ki, először töltse azt fel egy adattárba, majd használja ugyanazt a telepítési folyamatot minimális változtatásokkal.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.