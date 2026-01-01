Gyorsabb publikálás a Google Antigravity munkafolyamataival

Helyezze át Node.js tárhelyen lévő éles környezetbe a stack átdolgozása nélkül, amit csak létrehoz a Google Antigravityben. Küldje le a kódját, a Hostinger pedig kezeli a futtatókörnyezet beállítását, így az alkalmazása zökkenőmentesen indul és a várt módon viselkedik. Amint élesedik, a projekte egy stabil üzemidőre és növekedési lehetőségre készült, felügyelt infrastruktúrán fut. Ez egyszerűbb telepítési útvonalat biztosít, és csökkenti szerverkarbantartásra fordított időt biztosít.