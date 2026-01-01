Google mesterséges intelligencia stúdió tárhelyszolgáltatása

A Google AI Studio segítségével készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Google AI stúdió tárhely

Egyszerű árazás a Google AI Studio tárhelyszolgáltatásához

A Google AI Studio segítségével fejlesztett alkalmazásaidat megbízható, éles környezetre tervezett infrastruktúrán tárold. Minden csomagunkhoz jár a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, így magabiztosan kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Google AI Stúdiótól a gyors élő alkalmazásig

Vidd át a Google AI Studio-ban épített alkalmazásokat és prototípusokat a helyi tesztelésből egy élő Node.js környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Add át a kódodat, a Hostinger pedig kezeli a futási környezetet és a telepítést, így a projekted kevesebb beállítással készen áll a valódi felhasználók kiszolgálására. Amint élesítetted, az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet stabil üzemidőre és a forgalom növekedésével járó növekedési lehetőségre terveztek. Kevesebb időt töltesz a szerver karbantartásával, és több időt a szerveredhez kapcsolódó funkciók finomításával.
Google AI stúdió tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Google mesterséges intelligencia stúdió tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Google AI stúdió tárhelyszolgáltatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a Google AI Studio segítségével létrehozott Node.js alkalmazást vagy webhelyet egy élő szerverre kell telepíteni, hogy a felhasználók hozzáférhessenek. A Google AI Studio egy fejlesztőeszköz, nem pedig valami, amit közvetlenül te hosztolsz.
VPS tárhelyszolgáltatással te magad kezeled a szervert, az operációs rendszer frissítéseit, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a platformfeladatokat mi intézzük helyetted, így te a saját alkalmazásodra koncentrálhatsz.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A frissítések ugyanúgy telepíthetők a Gitből, mint egy nyilvános adattárból.
A csomagok meghatározott erőforrás-korlátokat tartalmaznak, és ha az alkalmazásod kinövi ezeket, lelassulhat, vagy magasabb szintű csomagra lehet szüksége. A szokásos forgalmi csúcsokért nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat; ha nagyobb kapacitásra van szükséged, frissítheted a csomagot.
Küldd el az alkalmazást a GitHubra, csatlakoztasd a repót a Hostingerben, és telepítsd a kívánt ágat. Ha már máshol fut, akkor minimális változtatásokkal ide is átirányíthatod ugyanazt a kódbázist, amennyiben az megfelel a Node.js tárhelykövetelményeinek.

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