A Google AI Stúdiótól a gyors élő alkalmazásig

Vidd át a Google AI Studio-ban épített alkalmazásokat és prototípusokat a helyi tesztelésből egy élő Node.js környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Add át a kódodat, a Hostinger pedig kezeli a futási környezetet és a telepítést, így a projekted kevesebb beállítással készen áll a valódi felhasználók kiszolgálására. Amint élesítetted, az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet stabil üzemidőre és a forgalom növekedésével járó növekedési lehetőségre terveztek. Kevesebb időt töltesz a szerver karbantartásával, és több időt a szerveredhez kapcsolódó funkciók finomításával.