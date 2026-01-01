Copilot által készített alkalmazások súrlódásmentes szállítása

Amit a GitHub Copilot segítségével építesz, telepítheted Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. A kódod működő alkalmazásként vagy webhelyként érkezik, egyszerű útvonallal a helyi fejlesztéstől az éles környezetig. Amint élesedik, a projekted egy Node.js alkalmazásokhoz készült felügyelt infrastruktúrán fut, így kevesebb időt kell a szerver karbantartására fordítanod, és több időt a frissítések szállítására. Megbízhatóságot és mozgásteret kapsz ahhoz, hogy a forgalom növekedésével párhuzamosan is stabil maradjon a rendszered.