Github másodpilóta-tárhely

GitHub Copilottal készült alkalmazások gyorsabb telepítése

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
github másodpilóta tárhely

Egy ár, nincsenek rejtett költségek

Telepítsd a GitHub Copilot segítségével készített alkalmazásokat megbízható tárhelyre, amelyben megbízhatsz. Minden csomagunkhoz jár a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, így magabiztosan kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Copilot által készített alkalmazások súrlódásmentes szállítása

Amit a GitHub Copilot segítségével építesz, telepítheted Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. A kódod működő alkalmazásként vagy webhelyként érkezik, egyszerű útvonallal a helyi fejlesztéstől az éles környezetig. Amint élesedik, a projekted egy Node.js alkalmazásokhoz készült felügyelt infrastruktúrán fut, így kevesebb időt kell a szerver karbantartására fordítanod, és több időt a frissítések szállítására. Megbízhatóságot és mozgásteret kapsz ahhoz, hogy a forgalom növekedésével párhuzamosan is stabil maradjon a rendszered.
github másodpilóta tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Github másodpilóta tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Github másodpilóta tárhelyszolgáltatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a GitHub Copilot segítségével létrehozott Node.js alkalmazást üzemelteted, hogy az éles környezetben is futtatható legyen és valódi felhasználókat szolgálhasson ki. A GitHub Copilot segít a kód megírásában, de a Hostinger futtatja az alkalmazást, kezeli a futtatókörnyezetet, és online elérhetővé teszi.
Egy VPS-sel te magad kezeled a szervert, a Node.js beállítását, a frissítéseket és a folyamatkezelést. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a részeket mi intézzük helyetted, így a github copilot tárhelyszolgáltatás közelebb áll a telepítéshez és futtatáshoz, mint a teljes szerveradminisztrációhoz.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. Továbbra is használhatod a privát adattárakat a verziókövetéshez és a frissítések küldéséhez a szokásos módon.
Az alkalmazásod továbbra is fut, de a csomagkorlátok továbbra is érvényesek, így a tartósan magas forgalom frissítést igényelhet. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat a forgalomcsúcsok miatt, de olyan csomagot kell választanod, amely megfelel a várható használatodnak.
Küldd fel az alkalmazást a GitHubra, csatlakoztasd a Hostingerben található adattárat, és telepítsd. Ha másik hosztról költözöl, frissítsd a környezeti változókat, az adatbázis-beállításokat és a domainrekordokat, majd teszteld az éles buildet.

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