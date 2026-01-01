Gatsby előadására tervezve

Telepítsd Gatsby webhelyedet Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a statikus oldalakat és az alkalmazáslogikát egy olyan futtatókörnyezet szolgálja ki, amely készen áll a modern JavaScript projektek fogadására. A projekted felügyelt infrastruktúrán marad, ahol az üzemidő és a skálázás te magad intézkedik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb telepítési feladatot kell kezelni, és több idő jut a felhasználók által ténylegesen látható funkciók fejlesztésére.