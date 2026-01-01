Gatsby tárhelyszolgáltatás

Gatsby webhelyek telepítése percek, ne órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
gatsby tárhely

Egyszerű árazás a Gatsby tárhelyhez

Hosztold Gatsby alkalmazásodat magabiztosan egy megbízható, éles környezetre tervezett Node.js tárhelyen. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így kockázatmentesen kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Gatsby előadására tervezve

Telepítsd Gatsby webhelyedet Node.js tárhelyre extra beállítás nélkül. Küldd be a kódodat, és a statikus oldalakat és az alkalmazáslogikát egy olyan futtatókörnyezet szolgálja ki, amely készen áll a modern JavaScript projektek fogadására. A projekted felügyelt infrastruktúrán marad, ahol az üzemidő és a skálázás te magad intézkedik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb telepítési feladatot kell kezelni, és több idő jut a felhasználók által ténylegesen látható funkciók fejlesztésére.
gatsby tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Gatsby tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Gatsby tárhelyszolgáltatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Gatsby tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy egy Gatsby alkalmazást vagy webhelyet egy olyan futtatókörnyezetbe telepítünk, amely kiszolgálja a létrehozott frontendet, és támogatja a projektedhez szükséges Node.js részeket. Ez azért fontos, mert az éles tárhely kezeli az üzemidőt, a skálázást és a telepítést, így nem kell mindent a helyi gépedről futtatnod.
Egy VPS segítségével te magad kezeled a szervert, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A felügyelt Gatsby tárhely esetében a platform kezeli helyetted a futási környezetet és a telepítési folyamatot, így a szerver beállítása helyett az alkalmazásra koncentrálhatsz.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A frissítések a jövőbeni push-kból ugyanúgy telepíthetők, mint egy nyilvános adattárból.
A csomagban vannak erőforrás- és forgalomkorlátok, és ha egy projekt kinövi ezeket, akkor frissíteni kell a véletlenszerű túllépési díjak fizetése helyett. A nagy léptékű elindítás előtt ellenőrizd a csomag részleteit az aktuális korlátokért.
Csatlakoztasd a Gatsby projektet a Git repository-ból, vagy töltsd fel a build forráskódját, majd telepítsd a Hostingerben. Ha másik tárhelyszolgáltatóról költözöl, frissítsd a környezeti változókat és a domainbeállításokat, majd ellenőrizd, hogy a build és a futási környezet megfelel-e a jelenlegi beállításodnak.

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