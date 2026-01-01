Framer tárhelyszolgáltatás

Framer projektek telepítése gyorsabb és egyszerűbb tárhelyszolgáltatással

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
keretező tárhely

Egyszerű Framer tárhely, egyetlen egyértelmű ár

Hosztold a Framerrel épített alkalmazásaidat és webhelyeidet megbízható, megbízható infrastruktúrán. Minden csomagunkhoz jár a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, így magabiztosan kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Framer ötleteitől az élő oldalakig

Alakítsd át Framer projektedet élő Node.js alkalmazássá telepítési nehézségek nélkül. Küldd be a kódodat, a Hostinger pedig kezeli a futási környezetet és a beállítást, így webhelyed vagy alkalmazásod a helyi buildből az éles környezetbe kerülhet kevesebb manuális munkával. Projekted egy felügyelt infrastruktúrán fut, amely stabil üzemidőre és kiszámítható teljesítményre van épített a forgalom változásával párhuzamosan. Ez egyszerűbbé teszi a frissítések kézbesítését anélkül, hogy időt kellene fordítanod a szerver karbantartására.
keretező tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Framer tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Framer tárhelyszolgáltatásaival kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Framer tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a Framerrel épített Node.js alkalmazásokat vagy webhelyeket egy élő szerverre telepíted, hogy a felhasználók elérhessék azokat. Ez azért fontos, mert a helyi vagy előzetes verziójú verziók nem éles tárhelyszolgáltatások, és továbbra is szükség van futtatókörnyezetre, üzemidőre és nyilvános URL-címre.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js futtatókörnyezetet, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezt a szerverkezelést elvégzik helyetted, így a Framerrel készült alkalmazásra koncentrálhatsz az infrastruktúra karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. Ezt követően a frissítések ugyanabból az adattárból telepíthetők anélkül, hogy nyilvánossá tennéd azokat.
A csomagoknak erőforrás-korlátaik vannak, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, előfordulhat, hogy frissítened kell. A szokásos forgalmi csúcsokért nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a csomagkorlátokon túli tartós használat esetén érdemes nagyobb csomagra váltani.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, csatlakoztasd a repót a Hostingerben, és telepítsd a kívánt ágat. Ha másik hosztról költözöl, a telepítés után irányítsd át a domainedet az új alkalmazásra, és ellenőrizd a környezeti változókat és a build beállításokat.

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