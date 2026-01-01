A Framer ötleteitől az élő oldalakig

Alakítsd át Framer projektedet élő Node.js alkalmazássá telepítési nehézségek nélkül. Küldd be a kódodat, a Hostinger pedig kezeli a futási környezetet és a beállítást, így webhelyed vagy alkalmazásod a helyi buildből az éles környezetbe kerülhet kevesebb manuális munkával. Projekted egy felügyelt infrastruktúrán fut, amely stabil üzemidőre és kiszámítható teljesítményre van épített a forgalom változásával párhuzamosan. Ez egyszerűbbé teszi a frissítések kézbesítését anélkül, hogy időt kellene fordítanod a szerver karbantartására.