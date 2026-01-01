Fastify tárhelyszolgáltatás

Fastify alkalmazások telepítése percek, nem órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
gyorsított tárhely

Egyszerű Fastify árképzés, nincsenek rejtett költségek

Hosztold Fastify alkalmazásodat magabiztosan egy megbízható, éles környezetre tervezett Node.js tárhelyen. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így kockázatmentesen kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Gyorsítsd fel a tárhelyet szűk keresztmetszetek nélkül

Telepítsd Fastify alkalmazásodat olyan beállítással, amely egyszerűvé teszi a kódtól az éles környezetig vezető utat. Küldd el a projektedet, indítsd el a Node.js futtatókörnyezetet, és futtass API-kat vagy weboldalakat anélkül, hogy időt kellene töltened az egyéni szerverkonfigurációval. Az alkalmazásod megbízhatóságra tervezett, felügyelt tárhelyen marad, így a forgalom növekedése és a rendszeres karbantartás kevesebb manuális munkával kezelhető. Ez tisztább telepítési folyamatot és több időt biztosít a fontos útvonalakra, logikára és funkciókra való összpontosításra.
gyorsított tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Fastify tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Fastify tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Fastify tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy egy Fastify alkalmazást olyan szerverkörnyezetben futtatsz, amely támogatja a Node.js-t, a függőségeket és az alkalmazásod indítási folyamatát. Ez azért fontos, mert a kódodnak szüksége van egy helyre, ahol folyamatosan futhat, kezelheti a kéréseket, és elérhető maradhat éles környezetben.
Egy VPS segítségével te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt, a fordított proxyt és a frissítéseket. A Fastify Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverszintű feladatokat mi kezeljük helyetted, így az alkalmazást a teljes gép kezelése nélkül telepítheted.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A frissítések ezután a Gitből tölthetők le, akárcsak egy nyilvános adattár esetében.
A csomagok meghatározott erőforrás-korlátokat tartalmaznak, így ha a Fastify alkalmazásod túllépi ezeket, előfordulhat, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat, de a csomag kapacitását meghaladó tartós forgalom befolyásolhatja a teljesítményt.
Küldd el a Fastify projektedet a GitHub-ra, vagy töltsd fel, majd csatlakoztasd a Hostingerhez, és állítsd be a start parancsot és a környezeti változókat. Ha az alkalmazásod már lokálisan fut Node.js-sel, a telepítési folyamat általában egyszerű.

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