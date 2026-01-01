Gyorsítsd fel a tárhelyet szűk keresztmetszetek nélkül

Telepítsd Fastify alkalmazásodat olyan beállítással, amely egyszerűvé teszi a kódtól az éles környezetig vezető utat. Küldd el a projektedet, indítsd el a Node.js futtatókörnyezetet, és futtass API-kat vagy weboldalakat anélkül, hogy időt kellene töltened az egyéni szerverkonfigurációval. Az alkalmazásod megbízhatóságra tervezett, felügyelt tárhelyen marad, így a forgalom növekedése és a rendszeres karbantartás kevesebb manuális munkával kezelhető. Ez tisztább telepítési folyamatot és több időt biztosít a fontos útvonalakra, logikára és funkciókra való összpontosításra.