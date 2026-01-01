Expressjs tárhely

Express.js alkalmazások egyszerű futtatása éles környezetben

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
expressjs tárhely

Egyszerű Express.js tárhely, egyértelmű havi díjszabás

Futtassa az Express.js alkalmazásokat és API-kat megbízható infrastruktúrán, magabiztosan telepítve, tudván, hogy minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Express.js API-k futtatása szűk keresztmetszetek nélkül

Telepítse Express.js API-jait és webes alkalmazásait anélkül, hogy időt kellene töltenie a szerver beállításával. Küldje be kódját, és Node.js tárhelyünk egyszerű elérési utat biztosít az éles környezethez, így az útvonalválasztás, a köztes szoftverek és a kéréskezelés a projekt elvárásainak megfelelően fog működni. Az alkalmazása felügyelt infrastruktúrán fut, amely stabil üzemidőre és kiszámítható teljesítményre épül. Ez kevesebb karbantartási időt és több funkciófejlesztést jelent, még a forgalom növekedésével is.
expressjs tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Expressjs tárhely GYIK

Válaszokat kaphat az Expressjs tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Az Express.js tárhely egy futásidejű környezet Express alkalmazások telepítéséhez és futtatásához élő szerveren. Ez azért fontos, mert az alkalmazásodnak megfelelően konfigurált Node.js-re, folyamatkezelésre és hálózati hozzáférésre van szüksége, mielőtt a felhasználók elérhetnék.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verziót, a biztonsági frissítéseket és a folyamatkezelőt. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezt a szerverbeállítást te intézed, így az expressjs tárhely az alkalmazásodra összpontosít, nem pedig a szerveradminisztrációra.
Igen. Csatlakoztathatod a GitHub-fiókodat, engedélyezheted a hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítheted a kívánt ágból. A frissítések ezután automatikusan lekérhetők ebből az adattárból.
Ha az alkalmazásod meghaladja a csomagodban foglalt erőforrásokat, az befolyásolhatja a teljesítményt, és előfordulhat, hogy frissítened kell. A Hostinger nem számít fel meglepetésszerű túllépési díjat a Node.js tárhelyen megnövekedett forgalomért.
Telepítheted egy Git repóból, vagy feltöltheted az alkalmazásodat, beállíthatod a Node.js verzióját és a start parancsot, majd a domainedet erre irányíthatod. Ha az alkalmazásod már helyben fut, az áthelyezés általában csak egy konfigurációs és telepítési lépés, nem átírás.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.