Docusaurus tárhely

Docusaurus webhelyek telepítése percek, nem órák alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Docusaurus tárhely

Egyszerű árképzés a Docusaurus tárhelyszolgáltatáshoz

Hosztold Docusaurus webhelyedet magabiztosan egy megbízható, éles környezetre tervezett Node.js tárhelyen. Minden csomagunk tartalmazza a 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkat, így kockázatmentesen kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Skálázható Docusaurus dokumentumokhoz készült

Telepítsd Docusaurus webhelyedet Node.js tárhelyre extra beállítási munka nélkül. Csak telepítsd a dokumentációs alkalmazásodat, és a Hostinger kezeli a futási környezetet, így a tartalom webhelyed készen áll az oldalak egyszerű, ismerős munkafolyamattal történő kiszolgálására. A projekted egy megbízhatóságra épített, felügyelt infrastruktúrán fut, így kevesebb időt tölthetsz a szerver karbantartásával, és több időt a tartalom frissítésével. Ez stabil otthont ad a csapatodnak a dokumentációnak, amely lépést tud tartani a webhelyed növekedésével.
Docusaurus tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Docusaurus tárhelyszolgáltatás – GYIK

Válaszokat kaphat a Docusaurus tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Docusaurus tárhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy egy Docusaurusszal készült webhelyet egy élő Node.js környezetben helyezünk üzembe, hogy az emberek online hozzáférhessenek. Ez azért fontos, mert a dokumentumaidnak, blogodnak vagy projektednek szerverkörnyezetre és stabil telepítési folyamatra van szüksége, nem csak helyi fejlesztésre.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verzióját, a folyamatok indítását, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával a docusaurus tárhelyhez a futási környezetet és a telepítési beállításokat te magad kezeled, így a webhelyre koncentrálhatsz a szerver karbantartása helyett.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. Ezután az adott ágba küldött üzenetek ugyanúgy indíthatják el a frissítéseket, mint egy nyilvános adattár esetében.
A forgalom a tárhelycsomagod korlátaihoz van kötve, és ha a Docusaurus webhelyed túllépi ezeket, előfordulhat, hogy frissítened kell. Nem rejtünk el homályos megfogalmazások mögé a túllépési díjakat, ezért a bevezetés előtt ellenőrizd a csomag korlátait.
Tedd a webhelyet egy Git-tárházba, csatlakoztasd a Hostingerhez, és telepítsd azt a ágat, amely az éles buildet tartalmazza. Ha másik tárhelyről migrálsz, a telepítés után irányítsd át a domainedet, és ellenőrizd, hogy a build beállításai megegyeznek-e a meglévő beállításokkal.

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