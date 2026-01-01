Kurzortárhely

A Cursor AI-val készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
kurzortárhely

Egyszerű árképzés, nincsenek rejtett költségek

Telepítse a Cursor AI-val készített alkalmazásait megbízható tárhelyre, amelyben megbízhat. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így magabiztosan kipróbálhatja.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Cursor AI-ban épített tartalmak gyorsabb szállítása

Vidd át a Cursor AI-val készített alkalmazásokat a helyi fájlokból egy élő Node.js környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Küldd be a kódodat, és a Hostinger kezeli a beállítást, így a projekted kevesebb súrlódással és kevesebb telepítési lépéssel készen áll a futtatásra. Amint élesíted az alkalmazásodat, az Node.js munkaterhelésekhez épített felügyelt infrastruktúrán fut, a rendelkezésre állási idő és a skálázás pedig megoldott. Ez egyszerűbbé teszi az utat a prototípustól az éles környezetig, miközben te a szerkesztőben lévő kódra koncentrálhatsz.
kurzortárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Kurzortárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Cursor tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a Cursor AI-ban létrehozott Node.js alkalmazást egy élő szerverre kell telepíteni, ahol a felhasználók hozzáférhetnek. Ez azért fontos, mert a Cursor AI segít a kódírásban, de a tárhely az, ami biztosítja az alkalmazás éles környezetben való futását.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js futtatókörnyezetet, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezt a szerverfeladatot a mi intézzük helyetted, így te a Cursor AI-ban beépített alkalmazásra koncentrálhatsz.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágból. A adattárat a folyamat során privátként is tarthatod.
A csomagod meghatározott mennyiségű erőforrást tartalmaz, és ha az alkalmazásod ezt meghaladja, frissítened kell. Nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjat a forgalomcsúcsokért, de a tartósan magasabb használat nagyobb csomagot igényelhet.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, vagy töltsd fel a kódot, majd csatlakoztasd a Hostingerhez, és telepítsd a Node.js alkalmazást. Ha másik hosztról költözöl, akkor ugyanazokat az alkalmazásbeállításokat, környezeti változókat és build parancsokat kell megadnod az új telepítésnél is.

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