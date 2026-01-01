A Cursor AI-ban épített tartalmak gyorsabb szállítása

Vidd át a Cursor AI-val készített alkalmazásokat a helyi fájlokból egy élő Node.js környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Küldd be a kódodat, és a Hostinger kezeli a beállítást, így a projekted kevesebb súrlódással és kevesebb telepítési lépéssel készen áll a futtatásra. Amint élesíted az alkalmazásodat, az Node.js munkaterhelésekhez épített felügyelt infrastruktúrán fut, a rendelkezésre állási idő és a skálázás pedig megoldott. Ez egyszerűbbé teszi az utat a prototípustól az éles környezetig, miközben te a szerkesztőben lévő kódra koncentrálhatsz.