Continue.dev tárhelyszolgáltatás

Építs a Continue.dev-vel, telepítsd alkalmazásaid a Hostingerre

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
continue.dev tárhely

Egy havi díj, nincsenek rejtett költségek

Válassza ki a munkafolyamatához illő csomagot, és üzemeltesse a Continue.dev-t magabiztosan. Élvezze a megbízható teljesítményt, az egyszerű beállítást és a 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkat.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Gyorsabban küldd el a Continue.dev segítségével épített tartalmaidat

Vidd át a Continue.dev segítségével épített projektedet a prototípustól az éles környezetig a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű utat biztosít alkalmazásadnak a helyi fejlesztéstől az éles környezetig, így telepítheted a finomhangolt projektet, és folytathatod a munkát a már ismert stackben. Amint élesítetted az alkalmazásodat, a Node.js-hez épített felügyelt infrastruktúrán fut, megbízható üzemidővel és a növekvő forgalom kezelésére szolgáló hellyel. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a szerver beállítására és karbantartására fordítani, és több időt a funkciók szállítására és a termék fejlesztésére fordítani.
continue.dev tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Continue.dev tárhely GYIK

Válaszokat kaphat a Continue.dev tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Continue.dev tárhely egy felügyelt környezet a Continue.dev futtatásához és az alkalmazásaiddal, eszközeiddel és modellszolgáltatóiddal való összekapcsolásához. Segítségével gyorsabban telepíthetsz anélkül, hogy magadnak kellene kezelned a szerver beállítását, frissítéseit vagy alapvető karbantartását.
Egy VPS teljes szervervezérlést biztosít, de a beállítást, a biztonságot, a skálázást és a frissítéseket te kezeled. A Continue.dev tárhelyszolgáltatás egyszerűbb: előre konfigurálva van a szolgáltatáshoz, így gyorsabban elkezdheted, kevesebb manuális munkával.
Igen. A Continue.dev tárhely támogatja a privát GitHub-tárházakat, így biztonságosan csatlakoztathatod a kódodat, és a telepítés során védve tarthatod a belső projekteket.
A csomagok tartalmazhatnak használatalapú erőforrás-korlátokat. Ha az alkalmazásnak több kapacitásra van szüksége, a korlátok elérése előtt frissíthet a váratlan túllépési díjak megfizetése helyett.
A beállítás egyszerű és technikai felhasználók számára készült. Ha másik hosztról költözik, a projektjét néhány lépésben áttelepítheti a repó csatlakoztatásával, a környezet konfigurálásával és a telepítéssel.

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