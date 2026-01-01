Élesítse Claude Code-fejlesztéseit gyorsabban

Vigye át Claude Code-dal készített alkalmazásait és prototípusait helyi fejlesztésből éles környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Töltse fel Node.js projektjét, és a Hostinger kezeli a futásidejű környezetet és a telepítést, így alkalmazása készen áll a felhasználók kiszolgálására, extra beállítások nélkül. Az élesítés után projektje menedzselt infrastruktúrán fut, amely stabil rendelkezésre állásra épült és növekedési lehetőséget biztosít. Ez kevesebb szerverkarbantartási időt jelent, így több időt fordíthat a már kiadott kód és funkciók finomítására.