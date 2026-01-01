Claude Code tárhely

Claude Code-dal készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
claude code tárhely

A Claude Code tárhelyszolgáltatás árképzése egyszerű

Telepítse Claude Code-dal készült alkalmazásait megbízható tárhelyre. Minden csomaghoz jár a 30 napos pénzvisszafizetési garancia, így nyugodtan kipróbálhatja a szolgáltatást.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Élesítse Claude Code-fejlesztéseit gyorsabban

Vigye át Claude Code-dal készített alkalmazásait és prototípusait helyi fejlesztésből éles környezetbe a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. Töltse fel Node.js projektjét, és a Hostinger kezeli a futásidejű környezetet és a telepítést, így alkalmazása készen áll a felhasználók kiszolgálására, extra beállítások nélkül. Az élesítés után projektje menedzselt infrastruktúrán fut, amely stabil rendelkezésre állásra épült és növekedési lehetőséget biztosít. Ez kevesebb szerverkarbantartási időt jelent, így több időt fordíthat a már kiadott kód és funkciók finomítására.
claude code tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Claude Code tárhely GYIK

Itt megtalálhatja a válaszokat a Claude Code tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
A Claude Code tárhelyszolgáltatása azt jelenti, hogy a Claude Code-dal fejlesztett Node.js alkalmazások egy élő szerverre települnek, hogy mások is használhassák azokat. Ez azért fontos, mert a kódgenerálás nem ugyanaz, mint az éles környezetben történő tárhelyszolgáltatás – továbbra is szükség van futásidejű környezetre, folyamatkezelésre és hálózati hozzáférésre.
Egy VPS segítségével önállóan felügyelheti az operációs rendszert, a Node.js-t, a frissítéseket és az alkalmazásfolyamatokat. A Hostinger Claude Code tárhelyhez készült Node.js tárhelyszolgáltatásával a platform kezeli a szerverréteget, így Ön a rendszeradminisztráció helyett az alkalmazásra és a telepítési folyamatra koncentrálhat.
Igen. Csatlakoztassa a GitHub fiókját, adjon hozzáférést a privát tárházhoz és telepítsen a kiválasztott ágból. A frissítéseket lekérheti az adott tárházból anélkül, hogy nyilvánossá tenné a kódot.
A csomag rögzített erőforrás-korlátokkal rendelkezik, és ha a forgalom meghaladja azokat, az alkalmazás lelassulhat, vagy nagyobb csomagra lehet szüksége. Nem számítunk fel váratlan túllépési díjakat az extra látogatásokért, de érdemes lehet nagyobb csomagra váltania, mielőtt a tartósan magas terhelés befolyásolná a teljesítményt.
Töltse fel a projektet a GitHubra, csatlakoztassa a tárolót, és telepítse a Hostingeren. Ha másik tárhelyszolgáltatótól költözik át, frissítse a környezeti változókat és a domainbeállításokat, majd tesztelje az alkalmazást az első telepítés után.

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