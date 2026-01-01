A Bolt.new ötlettől az élő alkalmazásig

Vigye a Bolt.new-ban létrehozott alkalmazást vagy webhelyet a prototípustól az éles állapotig a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű utat kínál a projekt telepítéséhez, így a generált kódtól az éles alkalmazásig kevesebb beállítással válthat. Amint élesedik, az alkalmazás Node.js-re épített felügyelt infrastruktúrán fut, a rendelkezésre állási idő és a skálázás pedig Ön helyett történik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a szerver karbantartásával foglalkozni, és több időt kell tölteni a felhasználók által ténylegesen látott termék finomításával.