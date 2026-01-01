Bolt tárhely

Bolt.new-val készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
bolt tárhely

Egyszerű árképzés, nincsenek rejtett költségek

Telepítsd a Bolt.new-val készített alkalmazásaidat megbízható tárhelyre, amelyben megbízhatsz. Minden csomag 30 napos pénzvisszafizetési garanciát tartalmaz, így magabiztosan kipróbálhatod.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Bolt.new ötlettől az élő alkalmazásig

Vigye a Bolt.new-ban létrehozott alkalmazást vagy webhelyet a prototípustól az éles állapotig a munkafolyamat megváltoztatása nélkül. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű utat kínál a projekt telepítéséhez, így a generált kódtól az éles alkalmazásig kevesebb beállítással válthat. Amint élesedik, az alkalmazás Node.js-re épített felügyelt infrastruktúrán fut, a rendelkezésre állási idő és a skálázás pedig Ön helyett történik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a szerver karbantartásával foglalkozni, és több időt kell tölteni a felhasználók által ténylegesen látott termék finomításával.
bolt tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

Ajánlott szerverhely:

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Bolt tárhely GYIK

Kapj válaszokat a Bolt tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a Bolt.new-ban létrehozott Node.js alkalmazást egy élő szerverre kell telepíteni, hogy valódi felhasználók is hozzáférhessenek. Ez stabil futási környezetet, felügyelt infrastruktúrát és nyilvános URL-címet biztosít a projektednek ahelyett, hogy lokális prototípusként hagynád.
Egy VPS-sel te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verzióját, a folyamatkezelőt, a biztonsági frissítéseket és a fordított proxyt. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat a mi intézzük helyetted, így te a Bolt.new segítségével készült alkalmazásra koncentrálhatsz.
Igen. Csatlakoztasd a GitHub-fiókodat, adj hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítsd a kívánt ágat. A frissítések ezután a Giten keresztül is elküldhetők, mint bármely más csatlakoztatott projekt esetében.
Vannak csomagkorlátok az erőforrásokra és a forgalomra vonatkozóan, és ha az alkalmazásod túllépi ezeket, akkor lehet, hogy frissítened kell. Normál használat esetén nem számítunk fel meglepetésszerű túllépési díjakat, de a tartósan magas forgalmat egy nagyobb csomaghoz kell igazítani.
Küldd fel a projektet a GitHubra, csatlakoztasd a repót a Hostingerben, és telepítsd Node.js tárhelyen. Ha egy másik tárhelyről érkezel, általában megtarthatod ugyanazt a kódot, és csak a környezeti változókat, a build parancsokat vagy az indítási beállításokat módosíthatod.

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