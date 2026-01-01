Base44 tárhely

Base44-gyel készült alkalmazások telepítése percek alatt

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
base44 tárhely

Egyszerű árképzés Base44 tárhelyhez

Telepítse a Base44-gyel készített alkalmazásait megbízható tárhelyre, amelyre számíthat. Minden csomagunk tartalmazza a 30 napos pénzvisszatérítési garanciánkat, így nyugodtan próbálhatja ki.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

A Base44-ötlettől az élő alkalmazásig, gyorsan

Tegye elérhetővé a Base44 segítségével létrehozott alkalmazásait és prototípusait az ötlettől az éles verzióig anélkül, hogy megváltoztatná a munkamódszereit. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű utat biztosít az éles környezethez, így a projektje a helyi környezetből átkerülhet az élesbe, hogy készen álljon a valódi felhasználók számára. Már működő alkalmazása felügyelt infrastruktúrán marad, így a rendelkezésre állással és a növekedéssel nem lesz gondja. Ezért kevesebb időt kell a szerverrel kapcsolatos feladatokkal foglalkoznia, és több időt tölthet a funkciók finomításával, a hibák javításával és a frissítések publikálásával.
base44 tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Base44 tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat a Base44 tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Ez azt jelenti, hogy a Base44-gyel létrehozott Node.js alkalmazást egy élő szerverre kell telepíteni, hogy a felhasználók hozzáférhessenek. A Base44 tárhely azért fontos, mert az alkalmazásnak éles futási környezetre, nyilvános URL-re és a helyi gépen kívüli felügyelt infrastruktúrára van szüksége.
Egy VPS esetébn Ön kezeli az operációs rendszert, a Node.js verziót, a folyamatkezelőt, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával ezeket a szerverfeladatokat mi intézzük Ön helyett, így Ön a Base44-gyel készült alkalmazásra koncentrálhat.
Igen. Csatlakoztassa a GitHub-fiókját, adjon hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítse a futtatni kívánt ágból. A frissítések ezután ugyanabból az adattárból telepíthetők, amikor leküldi a változtatásokat.
Ha az alkalmazása meghaladja a benne foglalt erőforrásokat, a teljesítmény csökkenhet, és magasabb szintű csomagra lehet szüksége. Nem rejtünk el túllépési díjakat a Node.js tárhelyre vonatkozóan, ezért ellenőrizze a csomagja korlátait a publikálás előtt, ha forgalmi csúcsokra számít.
Telepítse az alkalmazást a GitHub adattárból, vagy töltse fel a projektfájlokat, majd állítsa be a környezeti változókat és a start parancsot a Hostingerben. Ha egy másik tárhelyszolgáltatótól költözik át, az ellenőrzés után irányítsa át a domainjét az új alkalmazásra.

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