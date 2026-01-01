A Base44-ötlettől az élő alkalmazásig, gyorsan

Tegye elérhetővé a Base44 segítségével létrehozott alkalmazásait és prototípusait az ötlettől az éles verzióig anélkül, hogy megváltoztatná a munkamódszereit. A Hostinger Node.js tárhelye egyszerű utat biztosít az éles környezethez, így a projektje a helyi környezetből átkerülhet az élesbe, hogy készen álljon a valódi felhasználók számára. Már működő alkalmazása felügyelt infrastruktúrán marad, így a rendelkezésre állással és a növekedéssel nem lesz gondja. Ezért kevesebb időt kell a szerverrel kapcsolatos feladatokkal foglalkoznia, és több időt tölthet a funkciók finomításával, a hibák javításával és a frissítések publikálásával.