Angular tárhelyszolgáltatás

Angular alkalmazások telepítése Node.js tárhellyel, amely együtt skálázható az Önnel

Ingyenes domain 1 évre
Ingyenes üzleti e-mail 1 évig
Ingyenes felügyelt SSL-ek
Ennyitől:1 609Ft/hó
Kérem a kedvezményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
szögletes tárhely

Egyszerű árképzés az Angular tárhelyhez

Üzemeltesse Angular alkalmazását megbízható, éles környezetre épített infrastruktúrán. Ha mégsem megfelelő, 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal megnyugodhat.
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Legnépszerűbb
79% kedvezmény
Business
Több eszköz és erő a növekedéshez
7 669Ft
1 609Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 77 232 Ft-ért (normál ár: 368 112 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 859 Ft/hó.
5 Webes alkalmazás
50 weboldalak
2 CPU mag
3 GB RAM
50 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
5 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

Business előnyök:

Csatlakozó mellékelve
INGYENES
A Node.js, a PHP/HTML, a WordPress, az AI-építő segítségével építhetünk
Ingyenes domain 1 évre
Felügyelt SSL-tanúsítványok
INGYENES
Globális, házon belüli tartalomkézbesítési hálózat (CDN)
INGYENES
GitHub integráció automatikus telepítésekkel
IDE-alapú telepítések
ÚJ
Napi és igény szerinti biztonsági mentések
Webalkalmazási szintű tűzfal
AI Robot forgalomirányítás
Korlátlan sávszélesség
Felügyelt MySQL adatbázis
69% kedvezmény
Cloud Startup
20-szor nagyobb teljesítmény webhelyei számára felhőtárhellyel
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
10 Webes alkalmazás
ÚJ
Korlátlan weboldalak
4 CPU mag
4 GB RAM
100 GB a világ leggyorsabb NVMe tárolójából
Korlátlan postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen

A Business minden előnye, plusz:

24 órás kiemelt szakértői támogatás
Extra kontroll és stabilitás egy dedikált IP-címmel
Könnyen kezelhető csúcsforgalom a heti/havi teljesítménynöveléssel
Nagyobb adatbázis-teljesítmény és kapcsolati korlátok
Az összes funkció megtekintése

A megadott ár a vonatkozó adókat nem tartalmazó havidíj. A csomag teljes ára előre fizetendő a pénztárban, és tartalmazza a havidíjat megszorozva annyival, ahány hónapra a csomagra előfizet, valamint a vonatkozó adókat.

Angular alkalmazások teljesítményére tervezve

Telepítsd Angular alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra szerverbeállítás nélkül. Nyomd meg a projektedet, a Hostinger pedig kezeli a futási időt és a telepítési folyamatot, így a létrehozott webhelyed vagy alkalmazásod kevesebb súrlódással kerülhet élesítésre. Az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom változásával is megbízható maradjon, így kevesebb időt töltesz karbantartással, és több időt a frissítések szállításával. Ez egyszerűbbé teszi az utat a kódtól az éles környezetig, a tárhely pedig nem zavar.
szögletes tárhely

Illessze be a kódot – a többit mi intézzük

1. Projekt összekapcsolása

1. Projekt összekapcsolása

Csatlakoztassa a GitHubot, töltsön fel egy ZIP-et, vagy telepítsen az AI kód asszisztens segítségével. Keretrendszerét automatikusan felismerjük, a létrehozásra vonatkozó parancsokat végrehajtjuk, és kész is

2. Azonnali telepítés

2. Azonnali telepítés

Indítsa el webes alkalmazását pár másodperc alatt. Szerverek, biztonság és növelhetőség? Mi minderről gondoskodunk.

3. Kezelés és skálázás

3. Kezelés és skálázás

Maradjon az Ön kezében az irányítás, és növelje a méretet, amikor kell. Kövesse nyomon a teljesítményt, csatlakoztasson domaineket, és telepítsen újra automatikusan

Csomagok megtekintése

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Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Válasszon a közönségéhez közeli szerverhelyet vagy CDN-t, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink és CDN-jeink a világ minden táján megtalálhatók: Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában és Ausztráliában egyaránt.
Vágjon bele!
Helyi telepítés. Globális elérhetőség

Angular tárhely – GYIK

Válaszokat kaphat az Angular tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.
Az Angular tárhely az az éles környezet, ahol az Angularral létrehozott Node.js alkalmazás vagy webhely valódi felhasználók számára fut. Ez azért fontos, mert olyan szerverre van szüksége, amely képes kezelni a telepítést, a futásidejű függőségeket, az útválasztást és az üzemidőt a helyi gépen kívül.
Egy VPS segítségével te magad kezeled az operációs rendszert, a Node.js verzióját, a folyamatkezelést, a frissítéseket és a biztonságot. A Hostinger Node.js tárhelyszolgáltatásával a platform kezeli a szerverréteget, így az Angular alkalmazásodat anélkül telepítheted, hogy a teljes gépet karban kellene tartanod.
Igen. Csatlakoztassa GitHub-fiókját, engedélyezze a hozzáférést a privát adattárhoz, és telepítse a kívánt ágból. A frissítések minden egyes küldés után ugyanabból a privát adattárból tölthetők le.
Ha a forgalom meghaladja a csomagod korlátait, a kérések korlátozásra kerülhetnek, vagy a teljesítmény romolhat, amíg nem frissítesz. A Hostinger ezt nem rejti véka alá a nem egyértelmű túlterheléses számlázás mögé; a kapacitás a választott csomaghoz kötött.
Küldd el a projektedet a GitHub-ra, vagy importáld a meglévő kódot, majd csatlakoztasd a repót a Hostingerben, és telepítsd. Ha másik tárhelyről költözöl, irányítsd át a domainedet az új alkalmazásra a telepítés után, és ellenőrizd a környezeti változókat és a build beállításokat.

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