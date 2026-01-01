Angular alkalmazások teljesítményére tervezve

Telepítsd Angular alkalmazásodat Node.js tárhelyre extra szerverbeállítás nélkül. Nyomd meg a projektedet, a Hostinger pedig kezeli a futási időt és a telepítési folyamatot, így a létrehozott webhelyed vagy alkalmazásod kevesebb súrlódással kerülhet élesítésre. Az alkalmazásod egy felügyelt infrastruktúrán fut, amelyet úgy terveztek, hogy a forgalom változásával is megbízható maradjon, így kevesebb időt töltesz karbantartással, és több időt a frissítések szállításával. Ez egyszerűbbé teszi az utat a kódtól az éles környezetig, a tárhely pedig nem zavar.