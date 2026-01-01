Saját MI ügynököd. Privát, mindig elérhető és 60 másodpercen belül élőben.
Azonnali beállítás
Az OpenClaw hihetetlenül könnyen telepíthető, így mindenki számára elérhetővé teszi a mesterséges intelligencia ágenseit. Nincsenek szakzsargonok, nincs bonyolultság, csak egy gyors út az első automatizáláshoz.
Nulla karbantartás
A felügyelt OpenClaw kezeli az összes biztonságot, frissítést és biztonsági mentést. Az AI-ügynökei a nap 24 órájában, a hét minden napján futnak, manuális munka nélkül.
Beépített eszközök
Az OpenClaw mindent tartalmaz, amire az egyszerű kezdéshez szükséged lehet – mesterséges intelligencia modellek, webböngészés és egy ügynöki postaláda, mindezt beépítetten.
OpenClaw Hostinger GYIK
Szükségem van bármilyen technikai tudásra az OpenClaw beállításához?
Egyáltalán nem. Az 1 kattintásos OpenClaw-ot olyan emberek számára tervezték, akik életükben nem nyúltak szerverhez. Az 1 kattintásos telepítésünk a teljes telepítést kezeli – a szerverkörnyezettől az AI-konfigurációig. Csak válaszd ki a csomagodat, kattints a telepítésre, és a személyes AI-asszisztensed perceken belül élesben is elérhető. Nincs kódolás, nincsenek parancssorok, nincsenek bonyolult irányítópultok.
Hogyan működnek a mesterséges intelligencia alapú kreditek, és kell-e külső fiókokat beállítanom?
A mesterséges intelligencia kreditjeid előre integrálva érkeznek, és azonnal használatra készek. A szokásos OpenClaw beállításokkal ellentétben nem kell fiókokat létrehoznod mesterséges intelligencia szolgáltatóknál, mint például az OpenAI vagy az Anthropic, API-kulcsokat generálnod, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelned. Egyszerűen vásárolj krediteket a Hostinger irányítópulton keresztül, és az asszisztensed azonnal elindul. Ha többre van szükséged, töltsd fel közvetlenül ugyanazon az irányítópulton – ilyen egyszerű.
Bizalmasak és biztonságban vannak az adataim?
Abszolút. Minden OpenClaw példány a saját, elszigetelt környezetében fut, ami azt jelenti, hogy az adataid és a beszélgetéseid teljesen elkülönülnek a többi felhasználóétól. Minden egyes konténert zárolunk, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést vagy a külső változtatásokat, és minden példányhoz alapértelmezés szerint generált, egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kapsz anélkül, hogy bármit is konfigurálnod kellene.
Mi a különbség az egykattintásos OpenClaw és az OpenClaw VPS-en történő futtatása között?
Egy VPS-szel teljes root hozzáférést és a szerver feletti teljes kontrollt kapsz – de ez azt is jelenti, hogy te vagy a felelős a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért. Az 1-click OpenClaw megszünteti ezt a bonyolultságot. Mi kezeljük az infrastruktúrát, a példányodat a legújabb stabil verzión tartjuk, és extra biztonsági rétegeket adunk hozzá – így te teljes mértékben a mesterséges intelligencia asszisztensed használatára koncentrálhatsz, ne pedig a szerver kezelésére. Ha olyan fejlesztő vagy, aki teljes testreszabást szeretne, akkor a VPS OpenClaw csomagjaink jobban megfelelnek az igényeidnek.
Mit is tehetek valójában az OpenClaw-val?
Az OpenClaw a személyes mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztensed, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopod be van csukva. Csatlakoztathatod kedvenc üzenetküldő alkalmazásaidhoz – beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot –, és használhatod napi feladatok automatizálására, platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és sok minden másra. Gondolj rá úgy, mint egy digitális csapattagra, aki soha nem alszik, és mindig készen áll a segítségre.