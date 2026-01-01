Legyen Ön is online: Megfizethető árú csomagok és szolgáltatások

Webtárhely
Készítsen weboldalakat vibe kódolással
Weboldalkészítő
VPS tárhely
VPS tárhely n8n-hez
1 kattintásos OpenClaw
Domainek
Üzleti e-mail
E-mail marketing

1 kattintásos OpenClaw

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Nonstop támogatás

Bármikor lemondható

24 hónap
Legnépszerűbb
71% kedvezmény
Felügyelt OpenClaw
7 239  Ft
2 099  Ft /hó
4 569 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Teljes kényelemhez

Teljes körűen felügyelt megoldás AI-asszisztensek futtatására, beállítások, karbantartás és infrastruktúra-kezelés nélkül.
Azonnal használható
OpenClaw CLI hozzáférés
Nulla karbantartás
Beépített Telegram és WhatsApp párosítás
Beépített AI-hozzáférés
Beépített webes keresés
Előre konfigurált AI-ügynöki e-mail
Beépített biztonság
63% kedvezmény
VPS OpenClaw
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.

Teljes körű felügyelethez

Önállóan felügylet VPS teljes root hozzáférést, teljes körű felügyeletet és egyéni konfigurációkat igénylő felhasználók számára.
Előre telepített sablonnal használatra kész
Teljes root és terminál hozzáférés
Beépített AI-hozzáférés
Beépített webes keresés

Erőforrások

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB sávszélesség
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Saját MI ügynököd. Privát, mindig elérhető és 60 másodpercen belül élőben.

Azonnali beállítás

Az OpenClaw hihetetlenül könnyen telepíthető, így mindenki számára elérhetővé teszi a mesterséges intelligencia ágenseit. Nincsenek szakzsargonok, nincs bonyolultság, csak egy gyors út az első automatizáláshoz.

Nulla karbantartás

A felügyelt OpenClaw kezeli az összes biztonságot, frissítést és biztonsági mentést. Az AI-ügynökei a nap 24 órájában, a hét minden napján futnak, manuális munka nélkül.

Beépített eszközök

Az OpenClaw mindent tartalmaz, amire az egyszerű kezdéshez szükséged lehet – mesterséges intelligencia modellek, webböngészés és egy ügynöki postaláda, mindezt beépítetten.

OpenClaw Hostingerrel összehasonlítva másokkal

Mi a különbség az OpenClaw és a Hostinger versenytársai között? Nálunk az egyszerűségre helyezzük a hangsúlyt, így másodpercek alatt élvezheted a mesterséges intelligencia által biztosított ügynököt.
Hostinger
Más szolgáltató

Telepítési sebesség

Azonnal kész.
Manuális telepítés és környezet beállítása.

Műszaki bonyolultság

Minden a dobozból kivéve működik.
API-kulcsokat és manuális konfigurációt igényel.

AI-kreditek

Előre telepített AI-kreditek benne vannak.
Külső API-fiókok szükségesek.

Ügynökkezelés

Könnyen használható vizuális felület a mesterséges intelligencia alapú ügynökök és munkafolyamatok kezeléséhez.
Nem

30 napos pénzvisszafizetési garancia

Ha nem 100%-ig elégedett, a vásárlástól számított 30 napon belül kérheti a befizetett összeg visszatérítését. A folyamat zökkenőmentes és kockázatmentes. További információkért kérjük, tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat (kivételek érvényesek lehetnek).

OpenClaw Hostinger GYIK

Találd meg a válaszokat az 1-Click OpenClaw szolgáltatásunkkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Szükségem van bármilyen technikai tudásra az OpenClaw beállításához?

Egyáltalán nem. Az 1 kattintásos OpenClaw-ot olyan emberek számára tervezték, akik életükben nem nyúltak szerverhez. Az 1 kattintásos telepítésünk a teljes telepítést kezeli – a szerverkörnyezettől az AI-konfigurációig. Csak válaszd ki a csomagodat, kattints a telepítésre, és a személyes AI-asszisztensed perceken belül élesben is elérhető. Nincs kódolás, nincsenek parancssorok, nincsenek bonyolult irányítópultok.

Hogyan működnek a mesterséges intelligencia alapú kreditek, és kell-e külső fiókokat beállítanom?

A mesterséges intelligencia kreditjeid előre integrálva érkeznek, és azonnal használatra készek. A szokásos OpenClaw beállításokkal ellentétben nem kell fiókokat létrehoznod mesterséges intelligencia szolgáltatóknál, mint például az OpenAI vagy az Anthropic, API-kulcsokat generálnod, vagy bármilyen technikai konfigurációt kezelned. Egyszerűen vásárolj krediteket a Hostinger irányítópulton keresztül, és az asszisztensed azonnal elindul. Ha többre van szükséged, töltsd fel közvetlenül ugyanazon az irányítópulton – ilyen egyszerű.

Bizalmasak és biztonságban vannak az adataim?

Abszolút. Minden OpenClaw példány a saját, elszigetelt környezetében fut, ami azt jelenti, hogy az adataid és a beszélgetéseid teljesen elkülönülnek a többi felhasználóétól. Minden egyes konténert zárolunk, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést vagy a külső változtatásokat, és minden példányhoz alapértelmezés szerint generált, egyedi, nagy komplexitású biztonsági átjáró tartozik. Professzionális szintű védelmet kapsz anélkül, hogy bármit is konfigurálnod kellene.

Mi a különbség az egykattintásos OpenClaw és az OpenClaw VPS-en történő futtatása között?

Egy VPS-szel teljes root hozzáférést és a szerver feletti teljes kontrollt kapsz – de ez azt is jelenti, hogy te vagy a felelős a beállításért, a frissítésekért és a biztonságért. Az 1-click OpenClaw megszünteti ezt a bonyolultságot. Mi kezeljük az infrastruktúrát, a példányodat a legújabb stabil verzión tartjuk, és extra biztonsági rétegeket adunk hozzá – így te teljes mértékben a mesterséges intelligencia asszisztensed használatára koncentrálhatsz, ne pedig a szerver kezelésére. Ha olyan fejlesztő vagy, aki teljes testreszabást szeretne, akkor a VPS OpenClaw csomagjaink jobban megfelelnek az igényeidnek.

Mit is tehetek valójában az OpenClaw-val?

Az OpenClaw a személyes mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztensed, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján működik, még akkor is, ha a laptopod be van csukva. Csatlakoztathatod kedvenc üzenetküldő alkalmazásaidhoz – beleértve a WhatsAppot, a Telegramot, a Slacket és a Discordot –, és használhatod napi feladatok automatizálására, platformok közötti beszélgetések kezelésére, érdeklődők kezelésére, böngészőautomatizálások futtatására és sok minden másra. Gondolj rá úgy, mint egy digitális csapattagra, aki soha nem alszik, és mindig készen áll a segítségre.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.