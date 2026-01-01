Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Egy pillantás alatt összehasonlítjuk a Hostinger-t és a Zoho-t, hogy megtaláljuk a megfelelő üzleti e-mail hosting szolgáltatást az Ön igényeihez.
Összehasonlítás megtekintése

Miért válassza a Hostinger Mailt?

Egy nagyszerű e-mailnek nem kell bonyolultnak vagy drágának lennie. A Hostinger ebben nyújt segítséget.

Érték, aminek valóban van értelme

Egy professzionális postafiók nem kerülhet vagyonokba. A Hostinger Business Email márkás címet, szilárd biztonságot és növekedési lehetőséget kínál – váratlan megújítási díjak nélkül.

Perceken belül üzembe helyezhető

Nincsenek technikai beállítási gondok. Akár a Hostingernél van a domained, akár nem, a postafiókod aktiválása mindössze néhány kattintással elvégezhető – és az első professzionális e-mailed máris küldésre kész.

A lényeg, lefedve

Spamszűrő, e-mail-hitelesítés, mobilhozzáférés és mesterséges intelligencia által vezérelt íráseszközök – mindezt beépítetten. Így a vállalkozására koncentrálhat, ne a postaládájára.

Összehasonlítás

Hasonlítsa össze az árakat és a funkciókat egy pillantással.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Kezdőár postaládánként*

Starts at 159 Ft/hónap
1 dollár/hó

Ingyenes domain

Yes
No

Tárhely postaládánként

10 GB-50 GB
5 GB-100 GB

E-mail aliasok

Akár 30
Akár 30

Továbbítási szabályok

Yes
Yes

Automatikus válaszadók

Yes
Yes

Spam- és vírusvédelem

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Nézd meg, ki nyitotta meg az e-mailjeidet

Minden terv
No

E-mailes interakciók

Yes
No

MI-funkciók

Igen, AI asszisztens, AI írás, intelligens keresés és összefoglalók
Igen, mesterséges intelligencia asszisztens

Ügynöki e-mail cím

Yes
No

Ügyfélszolgálat

Éjjel-nappali élő chat
24/7 e-mail; beszélgetés a fizetett tervek

Értékelési pontszám a Trustpiloton

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Vágjon bele!

*Összehasonlítás dátuma: 2026. június 1.

Fedezze fel, miért választja több mint 5 millió weboldal-tulajdonos a Hostingert

Ne csak higgyen nekünk – íme, mit mondanak tapasztalataikról azok, akik használták a Hostinger üzleti e-mail szolgáltatásait.

Simos

Review provider

Több mint egy éve használom a Hostingert, és rendkívül lenyűgözött. Míg az általános professzionalizmusuk nyilvánvaló, az e-mail szolgáltatásuk valóban fantasztikus – megbízható, könnyen beállítható, és tökéletes a professzionális kommunikációhoz.

Bob Stewart

Review provider

A Hostinger szolgáltatása mindent biztosít, amire szükségem van e-mail és domain cím terén, a megfelelő funkciókkal és korrekt áron. Más tárhelyszolgáltatók azt állítják, hogy ők a legjobbak, de elárasztanak a bonyolultság és a marketing világába.

OASK Publishers

Review provider

A Hostinger e-mail szolgáltatásait használom üzleti kommunikációhoz, és összességében zökkenőmentes és megbízható élménynek bizonyult. A beállítási folyamat egyszerű volt, az egyéni domain e-mailek összekapcsolása pedig egyszerű volt, még haladó technikai ismeretek nélkül is.

Vásárolja meg mesterséges intelligenciával vezérelt üzleti e-mail-csomagját

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Bármikor lemondható

Nonstop támogatás

48 hónapos csomag
87% kedvezmény
Starter
A legjobb választás egyéni vállalkozók számára
1 209Ft
159Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 649 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
5 GB e-mail tárhely
5 továbbítási szabály
5 e-mail-alias

Előnyök:

AI-ügynöki E-mail
Legnépszerűbb
75% kedvezmény
Standard
Legjobb felhasználás: növekedésre készen álló kisvállalkozásoknak
1 439Ft
359Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 009 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
20 GB e-mail tárhely
20 továbbítási szabály
10 e-mail-alias

Előnyök:

Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Nézze meg, ki nyitotta meg az e-mailjeit
Intelligens, AI-alapú e-mailes válaszok
Automatikus válaszok
AI-ügynöki E-mail
67% kedvezmény
Premium
Legjobb felhasználás: skálázódó csapatok
2 169Ft
719Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 439 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
50 GB e-mail tárhely
50 továbbítási szabály
30 e-mail-alias

Előnyök:

Ingyenes domain 1 évig
Linkkattintások és fájlmegnyitások nyomon követése
Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Nézze meg, ki nyitotta meg az e-mailjeit
Automatikus válaszok
AI-ügynöki E-mail
87% kedvezmény
Starter
A legjobb választás egyéni vállalkozók számára
1 209Ft
159Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 649 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
5 GB e-mail tárhely
5 továbbítási szabály
5 e-mail-alias

Előnyök:

AI-ügynöki E-mail
Legnépszerűbb
75% kedvezmény
Standard
Legjobb felhasználás: növekedésre készen álló kisvállalkozásoknak
1 439Ft
359Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 009 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
20 GB e-mail tárhely
20 továbbítási szabály
10 e-mail-alias

Előnyök:

Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Nézze meg, ki nyitotta meg az e-mailjeit
Intelligens, AI-alapú e-mailes válaszok
Automatikus válaszok
AI-ügynöki E-mail
67% kedvezmény
Premium
Legjobb felhasználás: skálázódó csapatok
2 169Ft
719Ft/hó
Csomag kiválasztása
Az ár postafiókonként értendő, 48 hónapos időtartamra. 1 439 Ft/hó áron újul meg 48 hónapra.
1 postafiókkal
50 GB e-mail tárhely
50 továbbítási szabály
30 e-mail-alias

Előnyök:

Ingyenes domain 1 évig
Linkkattintások és fájlmegnyitások nyomon követése
Keresés, válasz, összefoglalás és írás – mindez AI eszközök segítségével – korlátlan
Nézze meg, ki nyitotta meg az e-mailjeit
Automatikus válaszok
AI-ügynöki E-mail

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Spam, vírus és adathalászat elleni védelem
Az e-mailekhez bármely alkalmazásban vagy eszközön hozzáférhet
A postafiók minden tevékenysége nyomon követhető a naplófájlokkal
Adatvédelem végpontok közötti titkosítással
E-mailek egyszerű migrálása
Automatikus válaszok beállítása távollét esetén
E-mailek továbbítása bármely más e-mail-címre
Elgépelt címekre küldött e-mailek rögzítése
Gyors, letisztult és könnyen használható webmail
Spam, vírus és adathalászat elleni védelem
Az e-mailekhez bármely alkalmazásban vagy eszközön hozzáférhet
A postafiók minden tevékenysége nyomon követhető a naplófájlokkal
Adatvédelem végpontok közötti titkosítással
E-mailek egyszerű migrálása
Automatikus válaszok beállítása távollét esetén
E-mailek továbbítása bármely más e-mail-címre
Elgépelt címekre küldött e-mailek rögzítése
Gyors, letisztult és könnyen használható webmail

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Vigye magával a postaládáját

Egy másik e-mail-szolgáltatótól érkezik hozzánk? Kodee-val, az AI-alapú postafiók-asszisztenssel szinte azonnal áthozhatja e-mailjeit, mappáit és névjegyeit.
Postaláda migrálása
Vigye magával a postaládáját

Hostinger Mail vs. más e-mail tárhelyszolgáltatók

Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Hostinger vs. GoDaddy (tárhelyszolgáltatás)

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